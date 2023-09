Lando Norris: Wieso er über Max Verstappen lachte

Lando Norris hat zum dritten Mal in dieser Saison einen zweiten Platz eingefahren. Nach dem Singapur-GP spricht er über die Spannung in der Formel 1 – und einen Lacher.

Nein, Genugtuung oder Schadenfreude war es nicht. Eher eine dicke Überraschung. Denn Red Bull Racing war in Singapur das Rennwochenende über ohne Siegchance, was angesichts der bisherigen Dominanz überraschend war.

Die Verantwortlichen hatten zwar im Vorfeld bereits befürchtet, dass es schwierig werden könnte, doch die Realität war noch einmal ein Stück komplizierter.

Sehr zur Verwunderung der Konkurrenz. «Ich weiß nicht, womit sie an diesem Wochenende zu kämpfen hatten», sagte Norris nach seinem zweiten Platz. «Als ich gestern [Verstappens] Onboard sah, musste ich irgendwie lachen, denn ich habe das Auto noch nie so schlecht gesehen.»

Norris geht aber davon aus, dass sich Verstappen und Co. bereits am kommenden Wochenende in Japan wieder zurückmelden. «Max hat auch darüber gelacht. Wir werden nächstes Wochenende sehen. Ich denke, sie werden wahrscheinlich wieder an der Spitze sein», sagte Norris.

Was nicht nur aus Sicht von Norris ein wenig schade wäre, denn ohne deutlich dominierende Red Bulls liegen einige Autos eng beieinander.

«Wenn Red Bull nicht hier wäre, hätte ich schon zwei Rennen gewonnen», sagte Norris. «Ich denke, es gab immer tolle Kämpfe. Manchmal ist es dieses 'Best of the Rest‘. Ich würde nicht sagen, dass es nur wir sind. Ich glaube nicht, dass Aston Martin weit abgeschlagen ist. Zu Beginn der Saison waren sie sehr nah dran, aber sie haben nachgelassen. AlphaTauri war an diesem Wochenende sehr schnell, sie haben es nur nicht zusammengebracht, als sie es brauchten.»

Norris weiter: «Ich denke, das ist großartig. Das beste Team scheint dem Rest immer irgendwie die Show zu stehlen. Wenn man Mercedes vor ein paar Jahren und Red Bull jetzt wegnimmt, wären die Kämpfe um die restlichen Positionen immer unglaublich gewesen und es hätte in jedem Rennen oder jeder Saison viele verschiedene Sieger gegeben.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5