Alonso erstmals ohne Punkte: Rennen zum Vergessen

Fernando Alonso blieb beim Singapur-GP erstmals in dieser Saison ohne Punkte. Der Spanier war im Anschluss an den «Nuller» dementsprechend bedient.

Dass Fernando Alonso bislang immer in die Punkte fuhr, beweist, wie stark die Saison von Aston Martin ist. Und wie stark die Saison des Spaniers ist. Seine schlechteste Platzierung war vor dem Singapur-GP ein neunter Platz. Bei dem Stadtrennen am Sonntag wurde der zweimalige Weltmeister enttäuschender 15.

Für Alonso war es daher wenig verwunderlich «ein Rennen zum Vergessen- Wir hatten nicht die Pace, die wir uns erhofft hatten, es sind zu viele Dinge passiert», resümierte er.

Zum einen unterlief ihm selbst ein Fehler in der Boxeneinfahrt, der ihm eine Fünf-Sekunden-Strafe einbrachte, hinzu kamen «ein langsamer Boxenstopp, Verkehr, alles in einem Rennen», so Alonso. Eine Folge der Pleite: Mit 170 Punkten ist er nur noch Gesamtvierter, Lewis Hamilton, der Dritter wurde, hat ihn mit 180 Zählern überholt.

«Hoffentlich können wir all diese schlechten Dinge abhaken, aus ihnen lernen und in Japan besser abschneiden», sagte der Spanier, der den Aston Martin während des Rennens als «unfahrbar» bezeichnete.

Was meinte er damit? «Das müssen wir uns anschauen. Nach dem Boxenstopp haben wir die Reifen sehr schnell verbrannt. Es war also ein hartes Rennen. Wir müssen uns die Details anschauen.»

Die gute Nachricht: Viel zeit zum Ärgern bleibt nicht, am Wochenende geht es in Japan schon weiter. «Wir alle hatten ein starkes Wochenende in Singapur erwartet. Das war nicht der Fall. Wir haben nicht abgeliefert. Hoffen wir, dass wir in Japan besser sind. Vielleicht gibt es eine schöne Überraschung. Hoffen wir darauf», so Alonso.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5