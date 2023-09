Mick Schumacher: 2024 bei Alpine und Mercedes-Ersatz?

Die sportliche Zukunft von Mick Schumacher ist weiterhin nicht geklärt. Dafür sickert durch, wie der Plan B angeblich aussehen soll. Die Tür zur Formel 1 wäre damit aber nicht ganz zu.

Wie geht es für Mick Schumacher weiter? Der 24-Jährige muss sich inzwischen ernsthaft mit einem Plan B beschäftigen, denn in der Formel 1 geht eine Tür nach der anderen zu. Zuletzt bei Alfa Romeo, womit im Grunde nur noch bei Williams etwas frei ist. Aber ob sich der Traditionsrennstall von Rookie Logan Sargeant trennen wird, erscheint fraglich.

Nun hieß es rund um den Singapur-GP, dass Schumacher 2024 in der Sportwagen-WM antreten könnte. Demnach soll ihm ein Angebot von Alpine vorliegen. Würde bedeuten: Schumacher könnte auch beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans antreten.

Das Schumacher-Lager äußert sich zu den Spekulationen aktuell nicht. Mick hatte zuletzt bestätigt, dass er an besagtem Plan B arbeite, Details nannte er keine. Sein Onkel Ralf Schumacher findet für die WEC lobende Worte

«Da ist man weltweit unterwegs, als Werksfahrer, mit allen großen Marken, die es da so gibt. Die Autos sind sehr schnell und nicht zu unterschätzen», sagte der Sky-Experte.

«Auf der einen Seite Testfahrer zu bleiben und auf der anderen Seite Rennen fahren zu können, das ist das Entscheidende, denn das sollte man nicht zu lang liegen lassen. Egal welches Rennen, egal welche Rennstrecke, egal welches Überholmanöver - ist immer noch besser als keins! Und vor allem: In so einem hochklassigen Auto ist das sowieso ein super Training», so Ralf Schumacher weiter.

Die gute Nachricht: Mick würde nicht unbedingt komplett aus der Formel 1 verschwinden, wie Teamchef Toto Wolff bestätigt. «Wäre natürlich unheimlich schade, wenn die Formel 1 Mick verlieren würde. Eine Sache ist klar: Wir verlieren ihn nicht! Wenn sein Engagement bei einem anderen Hersteller erlaubt, bei uns Reservefahrer zu sein, dann werden wir ihn natürlich halten», so Wolff.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5