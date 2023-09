Norris und Piastri: Gute Noten im Selbstzeugnis

Sie gehören zu den Talentiertesten der «Jungen Wilden»: das McLaren-Duo Lando Norris (23), der seit 2019 in der Formel 1 96 Rennen bestritt, und Oscar Piastri (22), einer der heurigen Debütanten.

Beide wollen nach oben, möglichst schnell. Der Engländer Norris hat schon neun Podestplätze in seiner jungen Karriere herausgefahren, darunter zwei zweite in Großbritannien und Ungarn, jeweils hinter seinem guten Freund Max Verstappen. Und nun in Singapur, hinter Carlos Sainz.

Der Australier Piastri punktete in seinen ersten 15 Rennen sechs Mal. Da sind Konflikte fast schon Programm, wie der Zusammenstoß in Monza mit anschließendem Rapport bei Teamchef Andrea Stella. «Eine ganz normale Unterhaltung», sagen beide beschwichtigend. Und es solle halt gefälligst nicht mehr vorkommen.

Norris gibt sich als Team Player, wenn er die namenlosen Mitarbeiter im MTC (McLaren Technology Center) lobt: «Ihr Einsatz seit Monaten, Jahren ist bemerkenswert. Sie arbeiten auch in Nachtschichten für unsere Updates. Wir waren geduldig, und das zahlte sich seit Österreich aus. Es sind oft kleine Dinge, die den Unterschied machen. Ich rechne schon mit weiteren Podestplätzen.»

Das sieht auch sein oberster Chef, McLaren-Racing-Chairman Zak Brown, so: «Die Fahrer zeigen jetzt ihr Potenzial. Sie haben auch zuvor einen sehr guten Job gemacht, aber jetzt können sie im verbesserten Auto noch mehr überzeugen. Die ersten Runden in Silverstone waren ein Highlight, da ging mein Puls nochmals rapid in die Höhe. Schade, dass Oscar (Piastri) das Podium verwehrt blieb.»

Da kämpfte Norris anfangs gegen Max Verstappen um die Führung und der Australier gegen den Siebenfach-Weltmeister Hamilton um Platz drei.

Der Marina Bay Circuit gilt als eine der anspruchsvollsten Strecken und körperlich (Hitze, Luftfeuchtigkeit) genauso herausfordernd wie mental (Konzentration). Die Mauern bzw. Leitplanken sind überall nah. Norris fuhr einen starken zweiten Platz ein, Piastri wurde Siebter.

Welche Noten sie sich selbst für die bisherige Saison geben würden, wurden die beiden gefragt. «Eine Acht aus zehn… nein, 8,5», meinte Norris schmunzelnd. Und Piastri, ganz selbstbewusst: «Sicher acht. Meine Lernkurve verlief heuer ziemlich genau so, wie ich sie mir vornahm.»

Schlussfrage an Norris zu den latenten Gerüchten, er sei im Fokus von Red Bull als Pérez-Nachfolger 2025. Der bis Ende 2025 an McLaren gebundene Brite bestätigt: «Helmut (Marko) hat mich angesprochen. Aber das war schon vor dieser Saison.»

Marko soll über die Länge von Norris‘ Vertrag enttäuscht gewesen sein.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5