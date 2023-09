Eng: Trotz Pleite - Red Bull-Code nicht geknackt!

Im Rahmen der Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» am Montagabend sprach Philipp Eng über die Hintergründe zur gerissenen Siegesserie von Red Bull Racing und Max Verstappen und gab einen Ausblick auf Suzuka.

Nach unglaublichen 15 Siegen in Folge siegte beim Formel-1-Grand Prix in Singapur Ferrari-Star Carlos Sainz und stoppte somit die eindrucksvolle Serie von Red Bull Racing und Doppel-Weltmeister Max Verstappen. Bei der Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» vom Salzburger Flughafen analysierte unter anderem Philipp Eng die Lage.

Zum ausgelassenen Jubel von Sieger Carlos Sainz mit Teamboss Fred Vasseur, der ihm die Champagner-Flasche keck von hinten in den Overall steckte, sagte Eng mit einem Lächeln: «Der Fred Vasseur ist ja ein sehr erfahrener Teamchef, der weiß, es ist sehr heiß in Singapur und er wollte Carlos wohl etwas abkühlen.»

Zu den Problemen von Red Bull Racing auf dem Stadtkurs von Singapur meint Eng: «Sie haben ein schwieriges Wochenende gehabt. Man hat es schon in FP1 gesehen. Es hat sich dann auch weiter gezogen durch die Sessions, wo sie nicht die Pace gehabt haben. Das ist schwierig an einem Wochenende, die anderen Teams bohren auch nicht in der Nase. Die wissen, worauf es ankommt.»

Eng weiß aber auch: «Das Safety Car kam auch zur falschen Zeit für Sergio und Max. Auf einem Stadtkurs so weit nach vorne zu kommen ist aber auch nicht schlecht.» Nach den Startplätzen elf und 13 kamen Verstappen und Pérez auf den Plätzen fünf und acht ins Ziel.

Zur Perspektive für Suzuka sagt der Langstrecken-Fahrer und Ex-DTM-Pilot aus Salzburg, der direkt aus Indianapolis nach Österreich heimkehrte: «Sie haben ein Auto, das aerodynamisch sehr gut ist und mit dem man das DRS sehr gut nutzen kann. Den Vorteil haben sie in Singapur einfach nicht ausspielen können.»

Jetzt kommt gemäß Eng jedoch das große Aber: «Suzuka ist wieder eine absolute Downforce-Piste. Ich glaube nicht, dass der Red Bull-Code geknackt worden ist. Sie haben das beste Rennauto und ich glaube, dass alles beim Alten bleiben wird.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5