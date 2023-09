Japan-GP im TV: Am Wochenende den Wecker stellen

Die Formel 1 macht am Wochenende Station in Japan – ein GP für Frühaufsteher. Wer von der Action nichts verpassen will, sollte sich den Wecker stellen. Wir haben alle Zeiten.

War der Singapur-GP eine Ausnahme? Eine Momentaufnahme? Oder kann Red Bull Racing am Wochenende in Japan mit altbekannter Dominanz zurückschlagen?

Auf dem Stadtkurs hatte Carlos Sainz im Ferrari die Siegesserie von Red Bull und Max Verstappen beendet. Die Hoffnung der F1-Fans: Dass es in den kommenden Wochen ausgeglichener zugehen wird.

Fest steht: Wenn die Formel 1 ab Freitag ihre Runden auf dem Suzuka Circuit dreht, müssen sich Fans in Europa den Wecker stellen, denn die Sessions beginnen teilweise in der Nacht, Qualifying und Rennen am frühen Morgen.

Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.

Japan-GP im Fernsehen

Freitag, 22. September

04.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Singapur

04.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.30 Uhr: Erstes Training

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Singapur

07.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

07.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

08.00 Uhr: Zweites Training

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Button/Kanada 2011

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Villeneuve/Spanien 1997

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Japan 1989

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Japan 1995

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Japan 2000

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Japan 2003

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Japan 2011

Samstag, 23. September

01.15 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

02.45 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

04.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.30 Uhr: Drittes Training

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40 Uhr: ORF 1 – F1 News

07.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00 Uhr: Qualifying

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Japan 1995

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: In it to win it

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: In it to win it

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 24. September

05.35 Uhr: ORF 1 – F1 News

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP

06.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.45 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

07.00 Uhr: Grosser Preis von Japan

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.30 Uhr: ORF 1 – Rennen Wiederholung

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP (Wiederholung)

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

16.40 Uhr: ServusTV – Rennen Wiederholung

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen (Wiederholung)

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung