Hamilton: Red Bull Racing entwickelt das neue Auto

Die Siegesserie von Red Bull Racing endete in Singapur sehr abrupt. Eine willkommene Abwechslung für die Konkurrenz. Warum? Lewis Hamilton hat eine eigene Theorie.

Christian Horner ist so gespannt wie viele Formel-1-Fans vermutlich auch: Dreht sich das Bild beim kommenden Rennwochenende in Japan wieder? Ist Red Bull Racing wieder dominant? Oder hat die Konkurrenz wie Ferrari oder McLaren tatsächlich aufgeholt?

«Es ist eine ganz andere Strecke, ein ganz anderer Streckentyp, also können wir hoffentlich in Japan konkurrenzfähig sein», sagte RBR-Teamchef Horner. «Wir werden sehen, ob es an der Strecke liegt. Wenn Ferrari am nächsten Wochenende in Japan plötzlich Erster und Zweiter ist, werden wir sehen, ob es einen deutlichen Sprung gibt», sagte er.

Man habe in diesem Jahr so viele Formschwankungen erlebt, so Horner, «die einzige Konstante waren wir selbst und an diesem Wochenende waren wir diejenigen, die ein wenig außer Form waren».

Lewis Hamilton, der in Singapur im Mercedes Dritter wurde, vermutet, dass Red Bull Racing den in den vergangenen Wochen und Monaten herausgefahrenen Vorsprung genutzt hat, um das nächstjährige Auto zu entwickeln. Parallel steckt die Konkurrenz dafür Updates in die aktuellen Autos.

«Ich habe an diesem Wochenende nicht wirklich viel von den anderen gesehen, daher weiß ich nicht, warum sie von der Pace her so weit weg waren», sagte Hamilton, der sich freut, dass es in Singapur Abwechslung an der Spitze gab.

«Aber ich finde es toll zu sehen, dass die anderen mit ihnen mithalten können. Die McLaren haben enorm an Pace zugelegt, und es ist toll zu sehen, dass Ferrari wirklich zugelegt hat, und ich denke, das ist positiv», so Hamilton.

Der Grund für die sportliche RBR-Pleite in Singapur? «Wenn man darüber nachdenkt, haben sie sich nicht weiterentwickelt.

Offensichtlich hat McLaren ein Upgrade mitgebracht - andere bringen Upgrades, und sie arbeiten am Auto für das nächste Jahr. Sie haben weniger Zeit im Windkanal, also verwenden sie wahrscheinlich etwas von dem diesjährigen auf das nächstjährige Auto.»

«Sie sind uns so weit voraus, dass sie ihr Auto vielleicht weniger entwickeln und wir unser aktuelles Auto weiter vorantreiben, aber das wird die Zeit zeigen», sagte Hamilton.

Sein Chef glaubt, dass Max Verstappen und Co. zurückschlagen werden. «Sie waren so stark und haben deshalb in diesem Jahr so viele Rennen gewonnen. Wir dürfen das nicht vergessen, nur weil wir diesen Ausreißer hier in Singapur haben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie auf den konventionelleren Rennstrecken stark sein werden», so Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Wolff weiter: «Aber es ist ein frischer Wind, dass wir einen anderen Sieger und ein Podium ohne sie haben, also müssen wir die kleinen positiven Dinge in einem Jahr der Red-Bull-Dominanz mitnehmen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5