Timo Glock: Mick Schumacher muss weiter stark bleiben

Die Zukunft von Mick Schumacher ist weiterhin offen. 2024 wird es für ihn wohl keinen Platz in der F1-Startaufstellung geben. Timo Glock spricht dem 24-Jährigen Mut zu.

Mick Schumacher sucht sein Rennfahrer-Glück wohl erst einmal außerhalb der Formel 1. Wie es in Singapur hieß, könnte der Deutsche zu Alpine in die Sportwagen-WM wechseln und damit auch beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans antreten.

Immerhin: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat bereits erklärt, dass Schumacher auch 2024 Ersatzmann bei den Silberpfeilen in der Königsklasse bleiben kann. Und vielleicht ergibt sich 2025 eine Chance auf einen Stammplatz in der Formel 1. Denn für 2024 sieht es weiterhin mau aus.

Williams-Pilot Logan Sargeant hat in Singapur zwar wieder mal gepatzt. Doch der Rookie genießt weiterhin die Unterstützung beim Traditionsrennstall. Dort könnte für Schumacher theoretisch noch eine Tür aufgehen.

«Es ist auffällig, dass er in den vergangenen Rennen immer mal wieder solche Patzer macht. Solange Williams hinter ihm steht, das ist ja momentan noch der Fall, wird er das Cockpit nicht verlieren. Er bringt wahrscheinlich gewisse Geldgeber mit, da muss Williams auch ein bisschen drauf achten», schrieb Timo Glock in seiner Sky-Kolumne.

«Momentan sehe ich das noch nicht, dass sich da eine Chance für Mick Schumacher auftun könnte», so Glock, der aber Überraschungen nicht ausschließen will.

Glock weiter: «Aber wer weiß, was am Ende des Jahres passiert. Für Mick wird es schwierig, aber es kann immer irgendwo eine Möglichkeit geben. Deswegen muss Mick in seiner Position stark bleiben. Und wenn sich eine Chance ergibt, dann muss er sie mit beiden Händen ergreifen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5