Nico Hülkenberg: In Japan seit 2016 ohne WM-Punkte

​Beim Grossen Preis von Japan hat Nico Hülkenberg schon Einiges erlebt: Solide Rennergebnisse und Tiefschläge wie eine Disqualifikation, eine Kollision oder Ärger mit der Technik.

Auch in Singapur konnte Nico Hülkenberg im Rennen nicht ernten, was er im Training gesät hatte: gute Ausgangslage mit Startplatz 9, im Rennen zurückgereicht, wieder einmal. Den zwölften Saisonpunkt des US-amerikanischen Haas-Rennstalls eroberte Kevin Magnussen mit einer kampfstarken Fahrt zu Rang 10.

Der 36-jährige Hülkenberg ist nun seit zwölf Rennen ohne Punkte, damals wurde er Siebter in Melbourne. Suzuka brachte dem Deutschen Höhen und Tiefen: Von 2012 bis 2016 platzierte er sich immer in den Top-Ten (mit Platz 6 als Highlight 2013 und 2015), dann aber riss die Serie ab. Bei seinen drei Einsätzen mit Renault von 2017 bis 2019 konnte der WM-Siebte von 2018 kein einziges Mal punkten.

«Suzuka ist einzigartig», sagt der Emmericher. «Da sind zunächst mal die enthusiastischen Fans. Du kommst am Morgen automatisch mit guter Laune ins Fahrerlager, weil du zuvor durch ein Spalier strahlender Gesichter gegangen bist. Oft basteln die Fans die ungewöhnlichsten Geschenke. Ich habe im Laufe der Jahre eine stattliche Zahl von Andenken gesammelt.»

«Und dann diese Strecke: Es geht hoch und runter, der Kurs ist technisch anspruchsvoll und fordert dir auch körperlich alles ab. 130R, die Degner-Kurven, Spoon, die S-Kurven, das sind einige der besten Kurven der ganzen Formel 1. Das ist eine Rennstrecke von altem Schrot und Korn, für echte Racer, ein wilder Ritt bei jedem Wetter.»





Nico Hülkenberg beim Japan-GP

2010 mit Williams: out (Kollision)

2012 mit Force India: 7.

2013 mit Sauber: 6.

2014 mit Force India: 8.

2015 mit Force India: 6.

2016 mit Force India: 8.

2017 mit Renault: out (Flügel defekt)

2018 mit Renault: out (Handling)

2019 mit Renault: disqualifiziert (Bremsen)





