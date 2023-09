Fernando Alonso: Mit der Mentalität des Samurai

​Der Spanier Fernando Alonso trägt auf dem Rücken eine grosse Tätowierung – einen Krieger des vorindustriellen Japans, einen Samurai. Der zweifache Formel-1-Champion erklärt, was es damit auf sich hat.

«Mut bedeutet nicht, verrückte Dinge zu tun», sagt Formel-1-Star Fernando Alonso. «Mut bedeutet für mich, in einen Kampf zu ziehen und nicht einen Moment daran zu denken, dass du verlieren könntest.»

«Du nutzt diesen Hunger, diesen Wettbewerbsgedanken tief in dir drinnen, um härter denn je anzugreifen. Nur so findest du heraus, was wirklich in dir steckt, nur so bringst du das Beste aus dir heraus.»

Seit einigen Jahren trägt der 32-fache GP-Sieger auf seinem Rücken ein grosses Tattoo, einen Samurai, einen Krieger des vorindustriellen Japans. Wieso eigentlich? Der Asturier sagt: «Ich finde, es gibt viele Parallelen zwischen einem Rennfahrer und einem Samurai. Disziplin, Selbstvertrauen, Furchtlosigkeit. Wir kämpfen, um zu gewinnen.»

«Für die Samurai war ein Tod im Kampf ein Privileg, das schmälerte ihren Mut keinen Moment. Wir machen einen gefährlichen Job, wir müssen in jeder Runde auf alles gefasst sein.»

«Letztlich wurde aus dem Samurai durch Selbstbeherrschung ein besserer Mensch, der zum Ziel hatte, jeden Tag etwas mehr vorbereitet dafür zu sein, was auf ihn zukommt.»

Selbstzweifel sind menschlich. Und natürlich ist auch Fernando Alonso davor nicht gefeit. «Aber der Zweifel beeinträchtigt deine Leistung. Sagen wir, du führst ein Rennen an, zehn Runden vor Schluss, und du merkst, dass dein Verfolger aufholt. Es ist natürlich zu denken – was, wenn ich dieses Rennen noch verliere? Was, wenn er mich in der letzten Runde schnappt?»



«Aber solche Gedanken sind nicht hilfreich. Sie begrenzen deine Leistungsfähigkeit, also musst du sie ausgrenzen. Das ist für mich eben auch Mut: Die mentale Stärke zu besitzen, jeden Zweifel von dir zu schütteln und dich ganz auf deine Leistung zu konzentrieren.»



«Auch wenn ichvor einem Rennen weiss, dass ich mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen kann: Wenn ich das Helmvisier herunterklappe, dann ist ein Teil von mir überzeugt, dass heute der Tag ist, an dem ich siege. In den meisten Fällen gehst du leer aus, aber wenn es dann klappt, dann war es das Warten wert.»



«Das innere Feuer in mir hat immer gebrannt, und es lodert weiter. Solange ich dieses tiefe Verlangen spüre, ein Rennen gewinnen zu wollen, so lange mache ich weiter.»



Zitate von Fernando Alonso im Rahmen der «Born Brave»-Kampagne von crypto.com, in Zusammenarbeit mit Aston Martin





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5