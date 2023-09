Fernando Alonso: «Überhaupt nicht frustriert» 21.09.2023 - 11:19 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Fernando Alonso: «Es war zu erwarten, dass Ferrari und Mercedes unser Tempo finden und sogar an uns vorbeiziehen können»

Fernando Alonso kam in Singapur zum ersten Mal in diesem Jahr nicht in die Punkte. Dass sein Team im Laufe der Saison im Vergleich zur Spitze nachgelassen hat, ist für ihn keine grosse Überraschung, beteuert er.