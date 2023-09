Sebastian Vettel: Besonderer Einsatz in Suzuka

Fast alle GP-Stars trafen sich am Donnerstagnachmittag in der zweiten Kurve des Suzuka Circuits zu einem besonderen Meeting. Die Einladung dazu hatte Sebastian Vettel verschickt, der mit Insektenhotels für mehr Biodivers

Ein paar kleine Holzkonstruktionen stehen auf der Innenseite der zweiten Kurve des Suzuka Circuits. Aufgestellt wurden sie vom vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel, der mit seinem Projekt «Racing for Biodiversity» im Rahmen des Japan-GP für mehr Biodiversität wirbt. Für jedes Team wurde ein Insektenhotel aufgebaut, dazu eines als «Vorbild-Modell», wie Vettel erklärte.

Seit dem vergangenen Sonntag weilte er in Japan, und baute mit seinem sechsköpfigen Team an den Konstruktionen, die Materialien wurde in den lokalen Baumärkten erworben, beim Aufbau wurde alles von Hand gemacht, wie Vettel stolz erklärt. «Wir haben keine Motorsägen eingesetzt.»

Bereits im Mai stellte er das Projekt Formel-1-CEO Stefano Domenicali vor, der sich zur Einweihung der Insektenhotels persönlich zur zweiten Kurve begab, genauso wie die meisten GP-Stars (nur Kevin Magnussen war nicht vor Ort) und einige Teamverantwortliche, dazu etliche Fotografen und Journalisten. Die Fahrer halfen mit, die Insektenhotels zu befüllen und signierten die kleinen Häuschen auch.

Um auf das Projekt aufmerksam zu machen, wurden die Randsteine der zweiten Kurve, die in «Buzzin’ Corner» umbenannt wurde, in den Farben der Bienen – also gelb und schwarz – bemalt. Vettel lässt es sich nicht nehmen, den GP am Sonntag selbst vor Ort mitzuverfolgen. Dies tut er nicht aus dem Fahrerlager heraus, sondern von der C-Tribüne, die gegenüber der Insektenhäuser steht.

«Wir haben die Randsteine mit gelber und schwarzer Farbe bemalt, weil es die Farben der Bienen sind, und die Bienen sind grossartige Botschafter für die Biodiversität. Wir sehen einen Rückgang bei den Arten, wir stecken mitten in einem Artensterben, deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir zeigen, dass wir alle einen Unterschied machen können. Wir haben hier ein kleines Habitat geschaffen, aber es geht vor allem darum, die Arten zu erhalten und den Verlust von Biodiversität aufzuhalten», erklärte der 36-Jährige.

«Es ist schön, dass so viele Fahrer und Leute aus dem Fahrerlager das unterstützen. Wir haben diese Insektenhotels aufgebaut, es hat Spass gemacht und wir haben sie ausgestattet, um Insekten aller Art einen Platz zu geben, in dem sie sich einnisten und leben können. Es hat vielleicht einen kleinen Einfluss hier, das wird man in einem Monat oder Jahr sehen», fügte Vettel an.

Und warum in Japan? «Es gibt viele Gründe dafür, einer davon ist, dass es ein Ort ist, der mir am Herzen liegt. Ich liebe es, hier Rennen zu fahren, ich erfuhr hier so viel Unterstützung und man sieht es auch heute, an einem Donnerstag, dass Leute hier sitzen, obwohl heute keine Rennautos auf der Strecke sind. Ich liebe die Strecke, und es wird sicher nicht einfach, an diesem Wochenende, denn ich vermisse es, im Auto zu sitzen, und hier noch mehr als anderswo. Weil ich diesen Platz so liebe wollten wir ein Projekt hier starten, das hoffentlich an Fahrt aufnimmt und an vielen Orten umgesetzt wird», sagte der GP-Veteran.

