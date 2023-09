Lance Stroll (Aston Martin) out: «Nichts erzwingen»

​Nach einem heftigen Unfall im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Singapur verzichtete Lance Stroll auf den Start. In Japan nun erzählt der Kanadier detailliert, wieso er so entschieden hat.

Aston Martin-Pilot Lance Stroll zerlegte im Singapur-Qualifying seinen Rennwagen. Am Sonntagmorgen teilte Teamchef Mike Krack mit: «Wir haben uns dazu entschlossen, dass Lance nicht am Nacht-GP teilnehmen wird.» Dies, obschon Stroll von den Rennärzten die Startfreigabe erhalten hatte.

Im Fahrerlager des Suzuka Circuit spricht der gegenwärtige WM-Neunte jetzt darüber, wie es ihm wirklich ging. Der 24-jährige Kanadier sagt: «Am Sonntagmorgen nach dem Crash war es kein schönes Gefühl aufzuwachen. Mein ganzer Körper fühlte sich an, als wäre er durch die Mangel gedreht worden. Ja, ich besass von den Ärzten die Freigabe, aber ich fühlte mich nicht dazu in der Lage, das körperlich anspruchsvollste Rennen des Jahres in diesem Zustand zu fahren.»

«Wir haben im Streckenkrankenhaus das komplette Prozedere abgewickelt, um eine allfällige Gehirnerschütterung zu entdecken. Das sah nach dem Unfall eigentlich gut aus, und die Ärzte sagten: ‘Schau, wie du dich später fühlst und entscheide dich am Sonntagmorgen.’» Aber noch in der Nacht nach dem Crash spürte ich den Aufprall in allen Knochen.»

«Ich hätte nach dem Ausfall im ersten Quali-Segment von ganz hinten losfahren müssen. In einem so ereignisreichen Rennen wie Singapur besteht immer die Aussicht, dass du noch ein paar Punkte einfahren kannst. Und hätte ich mich besser gefühlt, dann wäre das auch mein Plan gewesen. Aber ich fand – lieber mich komplett erholen und dann in Japan wieder fit einsteigen als etwas erzwingen. In Singapur zu fahren, das fühlte sich einfach nicht richtig an.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5