Lando Norris über Max Verstappen: «Härtere Strafen»

​In Singapur sahen sich die Regelhüter drei potenzielle Vergehen von Weltmeister Max Verstappen an. Aber der Niederländer kam mit zwei Verwarnungen davon. Lando Norris findet das nicht in Ordnung.

Formel-1-Champion Max Verstappen bezeichnete sein Abschlusstraining in Singapur als «schockierend». Sein Auto war nie im Einklang mit der schwierigen Singapur-Strecke, Max musste als Elftplatzierter nach Q2 Feierabend machen.

Anschliessend musste Verstappen bei den Rennkommissaren antreten, um sich vor Garry Connelly (Australien), Matteo Perini und Tonio Liuzzi (Italien) sowie Paul Ng (Singapur) in drei Fällen zu erklären: Zu langes Warten vor dem Losfahren am Ausgang der Boxengasse, Yuki Tsunoda aufgehalten, dem Williams-Fahrer Logan Sargeant im Weg gestanden.

Aber der Niederländer konnte aufatmen: Keiner der drei Fälle führte zu einer Rückversetzung in der Startaufstellung, es gab lediglich zwei Verwarnungen.

Bei der Sache mit der Boxenausfahrt kommen die Regelhüter zum Schluss: «Obschon der Fahrer durch dieses Verhalten keinen Vorteil erlangte, wartete er ungewöhnlich lange an der Ampel, was sich potenziell negativ hätte auswirken können für seine Gegner. Daher eine Verwarnung.»

Auch für das Aufhalten von Tsunoda setzt es die gelbe Karte. Die FIA-Kommissare rügen, dass hier auch das Team in der Pflicht stehe, um den Fahrer vor nahendem Verkehr zu warnen. Daher eine Geldstrafe für Red Bull Racing in Höhe von 5000 Euro. Was den Stau vor der letzten Kurve anging, so gab es keine Strafe. Sogar Logan Sargeant sagte, Max habe alles getan, um zur Seite zu fahren.



In einer Medienrunde in Suzuka sagt McLaren-Fahrer Lando Norris, Zweiter des Singapur-GP hinter Carlos Sainz: «Ich muss etwas vorsichtig sein, was ich sage, denn ich will hier keine neue Kontroverse lostreten. Aber gerade das Manöver von Max gegen Tsunoda war meiner Ansicht nach einer Strafe würdig.»



«Es ist doch ganz einfach – Verstappen ist einem Gegner im Weg gestanden. Es liegt an den Piloten, solche Situationen zu verhindern. Wenn du auf einer Auslaufrunde nichts Anderes zu tun hast, dann kannst du schon mal einen Blick in die Rückpiegel werfen. Damit haben offenbar einige Piloten ihre liebe Mühe.»



Für vergleichbare Vergehen haben in dieser Saison beispielsweise Charles Leclerc in Monaco oder Pierre Gasly in Spanien Rückversetzungen in der Startaufstellung hinnehmen müssen, meistens in solchen Fällen um drei Ränge zurück.





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5