Bummel-Alarm in Japan: FIA ändert Vorgabe für Fahrer 21.09.2023 - 16:06 Von Mathias Brunner

© LAT Verkehr in Singapur

​Formel-1-Rennleiter Niels Wittich hatte vor der Qualifikation zum Italien-GP in Monza klargemacht: Wer bummelt, der muss mit einer Strafe rechnen. In Singapur fehlte diese Vorgabe. In Japan gibt es sie wieder.