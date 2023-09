Fernando Alonso in Singapur: Aston Martin war defekt

Fernando Alonso in Singapur

​Erstmals überhaupt in der GP-Saison 2023 konnte Fernando Alonso nicht punkten, er wurde im Nacht-GP von Singapur nur 15. Nun bestätigt der Spanier: Sein Aston Martin-Rennwagen war beschädigt.

Im vergangenen Frühling rechnete sich Fernando Alonso für den Singapur-GP Siegchancen aus, am 17. September wurde er beim prestigeträchtigen Nacht-GP nur 15., damit blieb der Asturier erstmals in der Grand-Prix-Saison 2023 ohne WM-Punkte. Was ist da passiert?

Fernando Alonso in Suzuka: «Zu Beginn des Rennens ist die Verkleidung der Aufhängung kaputt gegangen, wir vermuten durch Trümmerteile. Der Verlust an Abtrieb war markant. Nachdem ich jetzt weiss, wieso sich der Wagen im Grand Prix so seltsam verhalten hat, schlafe ich etwas ruhiger.»

Der 42-jährige Alonso hatte im Rennen seinen Wagen am Funk als unfahrbar bezeichnet, etwas, das wir vom 32-fachen GP-Sieger in diesem Jahr noch nie gehört hatten.

Alonso im Fahrerlager des Suzuka Circuit: «Letztlich konnten wir wegen der Beschädigung am Wagen nicht das gewohnte Tempo fahren. Dazu kam ein Boxenstopp der nicht ideal verlaufen ist (25 Sekunden Standzeit wegen eines Problems mit dem Schlagschrauber rechts hinten, M.B.), ich rumpelte beim Anfahren der Box neben die Strecke, was eine Fünfsekundenstrafe ergab, später war ich erneut neben der Bahn. Ich bin überzeugt – ohne den Defekt hätte ich das Tempo der Spitze halten können.»



Tatsächlich war der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 am Freitag im Dauerlauf der schnellste Mann gewesen.





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5