Red Bull Racing: Konstrukteurs-Pokalsieg in Suzuka?

​Schon in Singapur hätte Red Bull Racing den Titel im Konstrukteurs-Pokal erfolgreich verteidigen können. Klappte nicht. Zweite Chance in Japan. Max Verstappen kann den Titel frühestens in Katar sicherstellen.

Red Bull Racing steht vor dem sechsten Triumph im Konstrukteurs-Pokal nach 2010, 2011, 2012, 2013 und 2022. Schon in Singapur hätte der Rennstall aus Milton Keynes alles klarmachen können – mit einem Doppelsieg bei gleichzeitiger Nullrunde von Verfolger Mercedes-Benz.

Aber es kam anders beim Nacht-GP: Red Bull Racing hatte das ganze Wochenende lang Mühe und wurde erstmals 2023 geschlagen, blieb erstmals in dieser Saison sogar ohne Podestplatz.

Nun also ein neuer Anlauf in Japan: Um den Gewinn des Konstrukteurs-Pokals in Suzuka sicherzustellen (am 17. von 22 GP-Wochenenden) muss RBR einen Punkt mehr erobern als Mercedes. Und Ferrari darf nicht 23 WM-Zähler oder mehr einfahren als Red Bull Racing.

2022 sicherte sich Max Verstappen auf der Honda-Rennstrecke Suzuka seinen zweiten Fahrer-WM-Titel. Ein Titelgewinn 2023 auf der gleichen Bahn ist nicht möglich. Max Verstappen kann seinen dritten Titel in Folge frühestens am GP-Wochenende von Katar erobern (Sprint am 7. Oktober, Grand Prix am 8. Oktober).





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5