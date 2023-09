Japan-GP im Fernsehen: Achtung, neue Trainingszeiten!

​Beim Grossen Preis von Japan in Suzuka ist alles ein wenig anders. Nicht nur, dass die Trainings umgerechnet auf europäische Zeit früh am Morgen stattfinden, das zweite Training ist überdies verlängert.

Eigentlich dauern alle drei freien Trainings in der Königsklasse eine Stunde, doch an zwei Rennwochenenden wird 2023 eine Ausnahme gemacht: Sowohl auf dem Suzuka Circuit (Japan) als auch auf im Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexiko) dürfen die Formel-1-Piloten im zweiten Training 90 Minuten lang fahren.

Dabei gilt für das GP-Wochenende in Japan: Vorsicht, die Trainingszeiten sind aufgrund der Zeitverschiebung zu Europa anders als gewohnt – das erste Training ist eine harte Nuss für Morgenmuffel, denn es beginnt nach unserer Zeit von um 4.30 Uhr (Suzuka 11.30). Das zweite, auf 90 Minuten verlängerte Training, beginnt dann um 8.00 Uhr (Suzuka 15.00).

Die Verlängerung des zweiten Trainings wurde beschlossen, um Reifentests zu absolvieren, denn Formel-1-Reifenausrüster Pirelli will die Gummis für die Saison 2024 anpassen.

Pirelli-Rennchef Mario Isola: «Für den Freitag erhält jeder Fahrer zwei zusätzliche Reifensätze der Mischung C2, der mehr Haftung bieten sollte als der in dieser Saison verwendete C2. In Mexiko dann werden wir einen weichen Reifen probieren, den C4. Auch dort wird jeder Pilot zwei zusätzliche Sätze zum Testen erhalten.»



Die Fans können leicht erkennen, wann ein Fahrer mit Experimentalreifen unterwegs sind: Sie sind an der Seite nicht so markiert wie die üblichen Mischungen der Spezifikation hart (weiss), mittelhart (gelb) und weich (rot).



Wir haben für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst, über die Qualifikation und über das Rennen halten wir Sie am Samstag- und Sonntagmorgen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.





Japan-GP im Fernsehen

Freitag, 22. September

Samstag, 23. September

Sonntag, 24. September

