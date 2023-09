Max Verstappen: «Es ist mir egal, wann das passiert»

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist auf bestem Weg zum dritten Titel in Folge, auch wenn das GP-Wochenende in Singapur enttäuschend verlief. Der Niederländer bleibt ganz entspannt.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen wird mit grosser Wahrscheinlichkeit Anfang Oktober seinen dritten Fahrer-WM-Titel in Folge sicherstellen. Er wird der elfte Fahrer mit elf Titeln oder mehr sein in der Königsklasse und erst der fünfte Fahrer, der drei Titel oder mehr in Folge gewinnen kann (nach Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton).

Je nach Verlauf des Grossen Preises von Japan könnte Verstappen am 7. Oktober sogar zum ersten Formel-1-Fahrer werden, der seinen Titel bei einem Sprint am Samstag zementiert.

Der 47-fache GP-Sieger hat ein schwieriges Wochenende hinter sich: In Singapur ist es gar nicht nach Wunsch gelaufen. Seine Serie von zehn GP-Siegen in Folge ist zu Ende, Red Bull Racing wurde erstmals 2023 geschlagen (Carlos Sainz gewann mit Ferrari), und ebenfalls zum ersten Mal in dieser Saison stand kein Fahrer von Red Bull Racing auf dem Siegerpodest.

Max Verstappen bleibt in Sachen Titelgewinn ganz gelassen, wie sich bei seiner Medienrunde an der Rennstrecke von Suzuka zeigt: «Es ist mir egal, wann das passiert, ob an einem Samstag oder einem Sonntag. Ich weiss, es geschieht früher oder später, also mache ich mir darüber keinen Kopf.»



Dann grinst der 25-jährige Niederländer: «Vielleicht wäre ein Titelgewinn am Samstag gar nicht so übel, dann hätten wir mehr Zeit für eine Sause. Allerdings wäre meine Reaktionszeit am Sonntag beim Start zum Grand Prix wohl nicht so gut.»



«Das ganze Team darf sehr stolz darauf sein, was 2023 geschaffen worden ist. Unser Ziel bestand darin, beide Titel erfolgreich zu verteidigen, und wir stehen kurz davor, das zu erreichen. Schön wäre es, wenn der Sieg im Konstrukteurs-Pokal hier auf der Rennstrecke von Honda gelingen würde.»



2022 machte sich Verstappen in Suzuka mit seinem Sieg zum zweifachen Champion. Ein Rennen später war dann auch der Triumph im Konstrukteurs-Pokal im Trockenen, im Rahmen des Grossen Preises der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) in Austin/Texas.





Die 17 Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)