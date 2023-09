Mick Schumacher: Alpine-Teamchef bestätigt Gespräche

Alpine-Interimsteamchef Bruno Famin bestätigte in der FIA-Pressekonferenz am Suzuka Circuit, dass die Franzosen Gespräche mit Mick Schumacher über einen möglichen WEC-Einsatz führen.

Die Frage, wie es mit Mick Schumacher weitergeht, beschäftigt die Fans und Berichterstatter schon seit geraumer Weile. Der Deutsche, der nach zwei Jahren im Haas-Renner auf die Mercedes-Ersatzbank gewechselt hat, macht kein Geheimnis daraus, dass sein grösster Wunsch die Rückkehr in die Formel-1-Startaufstellung ist.

Doch aktuell sieht es nicht gut aus für den 24-Jährigen, dem immer weniger Optionen bleiben. Nachdem auch das Alfa Romeo Team die Fahrer-Paarung für das nächsten Jahr bestätigt hat – Zhou Guanyu und Valtteri Bottas bleiben an Bord – bleibt eigentlich nur noch Williams als möglicher Brötchengeber übrig. Doch beim britischen Traditionsteam scheint sich das Interesse an einer Verpflichtung von Mick in Grenzen zu halten.

In Singapur wurde deshalb über einen möglichen Wechsel des 43-fachen GP-Teilnehmers in die Prototypen-Kategorie der Sportwagen-WM spekuliert. Das Gerücht, dass ein entsprechendes Angebot von Alpine vorliegen soll, wurde in der FIA-Pressekonferenz am Suzuka Circuit besprochen. Und Bruno Famin, Vizepräsident von Alpine Motorsport und Interimschef bei den Franzosen, bestätigte, dass man Gespräche mit Schumacher führe.

Famin erklärte: «Es stimmt, dass wir mit Mick über die Möglichkeit sprechen, mit dem A424 an unserem Langstrecken-Programm teilzunehmen. Es wäre eine gute Gelegenheit für beide Parteien, aber im Moment reden wir nur. Hoffentlich werden wir bald einen Test organisieren.»

Schumacher könnte ausserdem die Reservisten-Rolle in der Formel 1 behalten, wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff bestätigt hat. «Wenn sein Engagement bei einem anderen Hersteller erlaubt, bei uns Reservefahrer zu sein, dann werden wir ihn natürlich halten», stellte der Österreicher klar.

1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184