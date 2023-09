Daniel Ricciardo: Simulator-Session vor Comeback

Die Genesung von Daniel Ricciardo schreitet voran. Doch bevor der Australier wieder im AlphaTauri-Auto Platz nehmen kann, wird er zuerst im Simulator sitzen, wie Chef-Renningenieur Jonathan Eddolls betont.

Daniel Ricciardo muss sich weiter gedulden, bis er wieder ins AlphaTauri-Cockpit steigen kann. Der Australier, der nach zehn Formel-1-Rennwochenenden auf der Ersatzbank von Red Bull Racing bei AlphaTauri wieder zum Einsatz kam, weil Nyck de Vries nicht die erhofften Leistungen erbracht hatte, wird selbst entscheiden, wann er wieder auf die Rennstrecke zurückkehren wird.

Ricciardo hat seit seinem Comeback nur zwei Rennen bestritten, in Ungarn wurde er Dreizehnter, auf dem Circuit de Spa-Francorchamps musste er sich mit dem 16. Platz begnügen. Danach legte der GP-Zirkus eine kurze Sommerpause ein, die mit dem Rennen in Zandvoort ein Ende fand. Ricciardo war beim 13. GP der Saison schon nicht mehr dabei, weil er sich bei einem Unfall im zweiten Training in der überhöhten Hugenholtz-Kurve sieben Brüche in der linken Hand zugezogen hatte.

Der 34-Jährige wartet seitdem auf seine Rückkehr auf die Rennstrecke, als Ersatz springt derweil Super-Formula-Talent Liam Lawson ein, der in Singapur mit dem neunten Platz seine ersten beiden WM-Punkte erobern konnte. Der Neuseeländer ist auch auf dem Suzuka Circuit mit von der Partie, und auch beim darauffolgenden Rennwochenende in Katar könnte er im zweiten AlphaTauri-Renner neben Yuki Tsunoda sitzen, denn für das Comeback von Ricciardo besteht keine Eile, wie Jonathan Eddolls in Japan betonte.

Der Chef-Renningenieur von AlphaTauri verriet im Fahrerlager von Suzuka, dass der achtfache GP-Sieger vor der Rückkehr im Simulator sitzen wird: «Wir haben vor dem Comeback noch eine Simulator-Session geplant, denn seinerseits und auch unsererseits besteht kein Grund, ihn verfrüht wieder auf die Strecke zu schicken. Das Schlimmste wäre, wenn er zurückkehrt, bevor alles richtig verheilt ist, was zu Problemen führen könnte.»

«Der Simulator ist ein gutes Mittel, um zu sehen, wie er am Steuer mit den Belastungen eines Einsatzes zurechtkommt. Ich denke, die letzte Entscheidung wird wohl eher von ihm gefällt als von uns», erklärte Eddolls. «Er weiss besser als alle anderen, wie es mit seiner Genesung und den Schmerzen in der Hand aussieht. Wir werden ihn auf jeden Fall nicht unter Druck setzen, denn wir haben derzeit drei gute Fahrer.»

2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632

1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184