Stallorder-Debakel: Das sagt Ferrari-Teamchef Vasseur

Das Rennen in Baku endete mit einem Stallorder-Befehl für Lewis Hamilton, dem er nicht Folge leistete. Beide Ferrari-Piloten äusserten sich zum verpatzten Platztausch – genauso wie Teamchef Fred Vasseur.

Weil Lewis Hamilton im Aserbaidschan-GP auf dem schnellen Strassenkurs von Baku einen Reifen-Vorteil gegenüber seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc hatte, wurde der Monegasse angewiesen, den siebenfachen Weltmeister vorbeizulassen. Der Hintergedanke: Vielleicht würde es Hamilton gelingen, einen erfolgreichen Angriff auf die Vordermänner zu starten.

Doch der 40-jährige Brite schaffte es nicht weiter nach vorne, sodass in der letzten Runde die Anweisung von seinem Renningenieur Ricciardo Adami kam, den 27-Jährigen aus Monte Carlo wieder vorbeizulassen. Hamilton ging zum Schluss vom Gas, kreuzte die Ziellinie aber 0,464 sec vor seinem Stallgefährten, der sich damit mit dem neunten Platz begnügen musste.

Hinterher spielten sowohl Leclerc als auch Hamilton die Bedeutung des verpatzten Platztauschs grösstenteils runter. Der Rekord-GP-Sieger sprach von einer Fehleinschätzung und betonte, dass er sich bei seinem Teamkollegen entschuldigen müsse. Leclerc stellte am Funk klar, dass er das Ganze «dumm, weil es nicht fair ist» findet, machte aber auch deutlich, dass es ihm egal sei, da es nur um den achten Platz ging. Später wiederholte er Letzteres auch vor laufender Kamera.

Teamchef Fred Vasseur erklärte: «Lewis hatte einen Reifenvorteil, deshalb war die Situation klar für uns. Wir haben Charles gebeten, ihn vorbeizulassen, damit er versucht, Lawson, Tsunoda oder Norris zu überholen.» Ausserdem habe Leclerc mit der Energierückgewinnung seiner Antriebseinheit zu kämpfen gehabt. «Deshalb denke ich, dass dies die beste Option für uns war.»

«Wir haben dann in der letzten Runde verlangt, dass die Positionen wieder zurückgetauscht werden. Und es sieht so aus, als hätte Lewis die Position der Ziellinie falsch eingeschätzt», fügte der Ingenieur an. Und er betonte: «Wir können mit den Plätzen 8 und 9 nicht zufrieden sein. Wir haben das Rennen hinter Norris in Angriff genommen, und sind auch hinter ihm ins Ziel gekommen.»

«Wir hatten ein Problem mit der Antriebseinheit in Charles Auto, das wir nun untersuchen werden. Und auch wenn es keine grosse Sache war, sorgte dies dafür, dass er auf den Geraden nicht überholen konnte. Deshalb steckte er hinter Liam Lawson fest», schilderte Vasseur.

«Das grösste Bedauern gilt dem gestrigen Tag, denn wir hatten das Tempo, um im Qualifying viel besser abzuschneiden, und genau dort haben wir das Wochenende verspielt. Es ist ermutigend, dass das Tempo da war, aber frustrierend, dass wir es nicht nutzen konnten, denn es gibt zwei Aspekte: zum einen die reine Leistung und zum anderen die Umsetzung», übte sich der Franzose in Selbstkritik.

«Was die Leistung angeht, haben wir nach Spa einen Fortschritt erzielt, aber die Plätze 10 und 12 im Qualifying waren nicht das, was wir erwartet hatten. Jetzt müssen wir verstehen, was wir besser hätten machen können, denn wir haben einige Fehler gemacht und einige schlechte Entscheidungen getroffen. Ich weiss, dass Charles die Verantwortung für das Qualifying übernimmt, aber wir müssen an unserer Umsetzung arbeiten, um stärker zurückzuschlagen», ergänzte Vasseur.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20