Lewis Hamilton: «Mir fehlte das Vertrauen ins Auto»

Lewis Hamilton erlebte einen schwierigen Auftakt ins Rennwochenende von Japan. Der Mercedes-Star war am Trainingsfreitag mehr als eine Sekunde über der Tagesbestzeit und belegte den 14. Platz auf der Zeitenliste.

Für Lewis Hamilton begann das Formel-1-Wochenende auf dem Suzuka Circuit ganz anders als das Rennwochenende in Singapur aufgehört hatte. Der Mercedes-Pilot blieb im ersten freien Training mehr als zwei Sekunden über der Bestzeit, die WM-Leader Max Verstappen aufgestellt hatte. Das reichte nur für Platz 16 auf der FP1-Zeitenliste.

Am Nachmittag verkürzte er den Rückstand auf die Tagesbestzeit, die wiederum der zweifache Champion feiern durfte, auf 1,141 sec. Doch auch damit kam er nicht über den 14. Platz hinaus. Damit war der siebenfache Weltmeister natürlich nicht zufrieden. Er erklärte: «Der heutige Tag war eine Herausforderung für uns. Mir fehlte das Vertrauen ins Auto, und das trug zu unseren Schwierigkeiten bei. Es war schwierig, die richtige Fahrzeug-Balance zu finden, und wir schafften es bis zum Ende des zweiten Trainings nicht, das in den Griff zu bekommen.»

«Die Reifen überhitzten, und das führte dazu, dass wir ziemlich weit von der Spitze der Zeitenliste entfernt waren», fügte der Brite seufzend an. «Wir wissen, dass wir heute Abend noch eine Menge Arbeit vor uns haben, um unsere Performance zu verbessern», erklärte er.

«Ich glaube aber, dass wir uns noch steigern können. Wir hatten in dieser Saison schon ähnliche Freitage und sind am Samstag stärker gewesen. Wir werden am Samstag dann sehen, ob uns das wieder gelingen kann. Wir werden uns nun anstrengen, damit wir alle Chancen haben, weiter nach vorne zu kommen», machte sich der 103-fache GP-Sieger Mut.

2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632

1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184