Nico Hülkenberg (Haas/13.): «Das passt nicht zu uns»

​Der GP-Rennstall Haas hat in Singapur endlich wieder mal gepunktet, mit Kevin Magnussen. Sein Stallgefährte Nico Hülkenberg hat für Suzuka Bedenken: «Diese Bahn hier passt nicht zu unserem Auto.»

Kevin Magnussen hat sich beim Nacht-GP von Singapur gegen die Gegner gewehrt wie ein Löwe – und wurde mit einem WM-Punkt belohnt, der ersten Top-Ten-Platzierung von Haas in einem Grand Prix seit Anfang Mai in Miami; auch damals wurde der Däne Zehnter.

Magnussens Stallgefährte Nico Hülkenberg ist skeptisch, dass Haas in Japan nachlegen kann. Der 36-jährige Deutsche erklärt: «Wir haben hier in Suzuka diese langgezogenen, schnellen Kurven, das kommt uns nicht entgegen, diese Bahn hier passt nicht zu unserem Auto. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um das Fahrverhalten zu verbessern. Suzuka ist eine knifflige Strecke in Sachen Set-up, wir werden uns etwas einfallen lassen müssen.»

Teamchef Günther Steiner: «Wir haben heute das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht. Es war ein solides Training ohne technische Probleme, das ist positiv. Aber wir müssen schneller werden.»





2. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184