Fernando Alonso (Aston Martin/6.): «Keine Fehler» 22.09.2023 - 13:30 Von Mathias Brunner

© LAT Fernando Alonso

​Eine tolle Serie von Fernando Alonso ist in Singapur abgerissen: erstmals 2023 nicht in den Punkten. In Suzuka läuft es besser für den Aston Martin-Fahrer – in beiden Freitagtrainings Sechstschnellster.