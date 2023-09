McLaren angelt Weltmeister als Formel-1-Reservisten

​McLaren hat überraschend einen neuen Piloten als F1-Reservefahrer verpflichtet, den 29-jährigen Japaner Ryo Hirakawa, mit Toyota Le Mans-Sieger und Langstrecken-Weltmeister 2022.

Wenn ein Pilot ins Nachwuchsprogramm eines GP-Rennstalls aufgenommen wird, ist er normalerweise noch Teenager. Bei McLaren ist das ein wenig anders: Der englische Traditionsrennstall hat den vielseitigen und erfahrenen Japaner Ryo Hirakawa verpflichtet, der immerhin schon 29 Jahre alt ist. Offizieller Titel des Asiaten: Formel-1-Reservefahrer.

Hirakawa wird für McLaren regelmässig im Rennsimulator sitzen, zudem wird für den Japaner ein Testprogramm erstellt auf verschiedenen Strecken, auf welchen er 2024 mit einem 2021er McLaren MCL35M üben wird. Gleichzeitig bleibt er Werksfahrer von Toyota in der Langstrecken-WM.

Vielen Formel-1-Fans in Europa sagt der Name Ryo Hirakawa wenig, aber es darf sich sehen lassen, was er alles geleistet hat: Er gewann an der Seite von Sébastien Buemi und Brendon Hartley mit Toyota die 24 Stunden vor Le Mans 2022 und im gleichen Jahr die Langstrecken-WM, er führt derzeit die Hypercar-Wertung der Langstrecken-WM an, er wurde japanischer SuperGT-Champion 2017 und Gesamtzweiter der Super Formula 2020, der Top-Einsitzerklasse in Japan. Hirakawa gewann zudem Titel in der japanischen Formel 3 (2012) und im Porsche-Cup (ebenfalls 2012).

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Wir sehen Ryo als Verstärkung unserer Fahreraufstellung. Und wir sind Toyota sehr dankbar, dass sie ihm neben seinem Job in der Langstrecken-WM die Zeit geben, für uns zu arbeiten. Er sass bei uns bereits im Rennsimulator, und wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung eine grosse Bereicherung ist.»

Ryo Hirakawa sagt: «Ich bedanke mich für diese Chance, es ist eine grosse Ehre, für ein so respektiertes Team arbeiten zu dürfen.»



Wären heute bei McLaren Lando Norris oder Oscar Piastri nicht einsatzfähig, könnte McLaren auf die Aston Martin-Reservisten Felipe Drugovich und Stoffel Vandoorne zurückgreifen. Ein entsprechendes Abkommen gibt es überdies mit Mercedes, Mick Schumacher hat bereits für McLaren getestet.



Zum Nachwuchsprogramm gehört auch IndyCar-Fahrer Pato O’Ward. Der Mexikaner wird für McLaren am ersten freien Training zum Grossen Preis von Abu Dhabi teilnehmen, besitzt aber keinen Führerschein für die Formel 1, um Rennen bestreiten zu dürfen, die so genannte Superlizenz.





