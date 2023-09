Live-Ticker Japan-GP: Verstappen holt Suzuka-Pole

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat in allen Trainings zum Grossen Preis von Japan Bestzeit erzielt. Er erzielt seine 29. Pole-Position in der Königsklasse.

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in Japan zur gewohnten 2023er Form zurückgefunden. Nach dem Durchhänger in Singapur (nur Startplatz 11, im Rennen Fünfter) hat er auf der traditionsreichen Suzuka-Rennstrecke in allen drei Trainings die schnellste Zeit erzielt und nun auch in der Quali – 29. Pole-Position in der Formel 1.

Hinter Verstappen wird der junge Australier Oscar Piastri losfahren, gefolgt von seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris – starke Darbietung des Traditionsrennstalls.

