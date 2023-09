Lando Norris (3.): «Piastri muss den Prost machen!»

​McLaren-Pilot Lando Norris fährt im Qualifying zum Traditions-GP von Japan die drittschnellste Zeit. Der 23-jährige Engländer schlägt vor, wie McLaren in Suzuka Max Verstappen am Sieg hindern kann.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Ausgangslage von Lando Norris für den Grossen Preis von Japan ist nicht die einfachste. Es dauerte von 1987 bis 2019, erst dann konnte ein Mann vom dritten Startplatz diesen WM-Lauf gewinnen (es war Valtteri Bottas), und genau diesen Startplatz hat der junge Engländer nun erobert.

Das Gesicht des McLaren-Fahrers sagt nach dem Qualifying in Suzuka alles: Hier wäre mehr drin gewesen. Der Brite erklärt: «Das war nicht mein bester Tag. Meine Runden haben nie so gepasst, wie ich das gerne gehabt hätte.»

«Ich bin glücklich für McLaren, wir haben hier ein starkes Mannschaftsergebnis erzielt. Es lief vom ersten Training an gut, und wir scheinen Ferrari im Griff zu haben. Das ist alles schön und gut, aber lieber wäre mir natürlich, der Abstand zu Max Verstappen wäre nicht so gross.»

Was will Lando Norris im Grand Prix gegen den übermächtigen Verstappen ausrichten? «Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen. Wenn Max in Führung gehen kann, wird er wohl am Horizont verschwinden. Dann wird es gegen ihn ganz schwierig.»



Norris beginnt zu grinsen: «Ich schätze, Piastri muss gegen Max den Prost machen. Das wäre prima für mich!»



Lando spielt auf die Situation zwischen Alain Prost und Ayrton Senna an, als die beiden McLaren-Fahrer in Suzuka kollidierten. Er hätte auch sagen können: Piastri muss den Senna machen, denn der legendäre Brasilianer revanchierte sich später mit einer Kollision gegen Prost, nachdem der Franzose zu Ferrari gewechselt hatte.



Aber Piastri ist in seiner Karriere immer durch einen blitzsauberen Fahrstil aufgefallen, er wird, sollte er die Chance haben, gegen Verstappen seine Haut teuer verkaufen, aber mit Dummheiten ist nicht zu rechnen.



Das weiss auch Lando Norris: «Unser Speed im Dauerlauf, das hat der Freitag gezeigt, ist anständig. Aber ganz ehrlich – das wird nicht reichen gegen Max.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit