Nico Hülkenberg nur 18.: «Ich verstehe das nicht» 23.09.2023 - 11:28 Von Mathias Brunner

© LAT Nico Hülkenberg

​Der Deutsche Nico Hülkenberg konnte in dieser Saison acht Mal unter die besten Zehn in der Qualifikation fahren, in Japan aber taucht er nur auf Platz 18 auf. Der Haas-Fahrer steht vor einem Rätsel.