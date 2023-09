Japan-GP im Fernsehen: Achtung, Wecker stellen!

​Wer den Japan-GP geniessen will, muss früh aufstehen: Rennstart ist in europäischer Zeit um 7.00 Uhr. Max Verstappen will mit einem Sieg alles klarmachen für den Konstrukteurs-Pokalsieg von Red Bull Racing.

Saisonrennen Nummer 16 steigt auf der Traditionsrennstrecke von Suzuka in Japan. Das bedeutet für die Fans: Achtung, Wecker stellen! Ab 7.00 Uhr wird sich zeigen, ob Weltmeister Max Verstappen sein Ziel erreicht.

Max nach seiner Pole-Position: «Ich will hier mit einem Sieg den Konstrukteurs-Pokalsieg von Red Bull Racing sicherstellen. Das wäre ausgerechnet auf der Honda-Rennstrecke Suzuka fabelhaft.»

Die Chancen dazu sind exzellent: Verstappen war in allen Trainings der schnellste Mann, und auch am Freitag im Dauerlauf kam keiner an die Zeiten des 25-jährigen Niederländers heran.

Wie sich der 47-fache GP-Sieger dieses Mal schlagen wird, erfahren Frühaufsteher mit unserem Live-Ticker ab ungefähr 6.3 Uhr sowie auf den üblichen Kanälen von Sky, ORF, SRF und ServusTV zu den folgenden Sendezeiten.





Japan-GP im Fernsehen

Sonntag, 24. September

05.35 Uhr: ORF 1 – F1 News

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP

06.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.45 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

07.00 Uhr: Grosser Preis von Japan

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.30 Uhr: ORF 1 – Rennen Wiederholung

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP (Wiederholung)

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

16.40 Uhr: ServusTV – Rennen Wiederholung

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen (Wiederholung)

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit