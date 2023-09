Max Verstappen: Gruss an Verschwörungs-Theoretiker

​Als Red Bull Racing in Singapur schwächelte, witterten besonders Schlaue: Das habe vermutlich mit einer Richtlinie des Autosport-Verbands FIA zu tun. Max Verstappen verspottet in Japan die Kritiker.

Vor dem Grossen Preis von Singapur verschärften die Regelhüter den Autosport-Weltverbands die Vorgaben in Sachen Flexibilität im aerodynamisch heiklen Bereich der Unterbodenplatte.

Was dann geschah, ist bekannt: Red Bull Racing erlebte in Singapur ein Wochenende zum Vergessen, Max Verstappen wurde im Qualifying nur Elfter und rettete nach zehn Siegen in Folge einen mangeren fünften Platz ins Ziel.

Im Internet überschlugen sich die Verschwörungs-Theoretiker: Das sei doch der Beweis, so wurde gemutmasst, dass RBR habe nachrüsten müssen und der Wagen jetzt eben nicht mehr so schnell sei.

Natürlich ignorierten sie dabei die Tatsache, dass alle Rennwagen an jedem Wochenende auf Regelkonformität geprüft werden. Und dass der Wagen von Red Bull Racing jeden Test bestanden hat.



Und nun das: In Japan haben Verstappen und Red Bull Racing zur alten Form zurückgefunden – Bestzeit in allen freien Trainings, Pole-Position. Für Max Verstappen steht fest: «Was in Singapur passiert ist, das war streckenspezifisch. Wir hatten einfach ein schlechtes Wochenende. Das kann passieren. Aber dann fangen die Leute natürlich an zu reden, dass alles nur wegen dieser technischen Richtlinie passiert sei und so was.»



Dann gibt’s von Verstappen verbal eine aufs Maul: «Diese Leute können sich jetzt mal verpissen. Ich wollte hier unbedingt ein starkes Training zeigen und beweisen, wie stark wir noch immer sind, Singapur hin oder her.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit