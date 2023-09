Lando Norris (2.): «Red Bull Racing muss aufpassen!»

​Toller zweiter Platz des McLaren-Piloten Lando Norris beim Traditions-Grand Prix von Japan. Der 23-jährige Engländer fährt in Suzuka ganz stark und warnt: «McLaren kommt, Red Bull Racing muss aufpassen!»

Nur ein Mann stand Lando Norris beim Grossen Preis von Japan vor der Sonne: Sieger Max Verstappen. Aber der zweitplatzierte Lando Norris weiss: Mehr war an diesem Tag nicht drin. Der McLaren-Fahrer erobert seinen zehnten Podestplatz in der Königsklasse, seinen vierten in dieser Saison (Zweiter schon in Silverstone, auf dem Hungaroring und seinen ersten in Suzuka.

Norris ist sichtlich aufgekratzt und warnt: «Zwei Autos auf dem Siegerpodest, Red Bull Racing muss langsam aufpassen!»

«Was für ein Tag für McLaren! Platz 2 und Platz 3 für unser Team, das war heute das Maximum, was wir herausholen konnten. Wir haben heute alles richtig gemacht.»

«Mein Start war sehr gut, und fast hätte ich Max geschnappt. Aber Max ist Max, entsprechend schwierig war es, ihm ein Schnippchen zu schlagen, er liess mir keine Chance in Kurve 2 hinein.»



«Ich habe alles versucht, aber sein Auto war einfach zu stark. Wir konnten ihn letztlich nicht gefährden, aber wir sind auch nicht meilenweit entfernt. Wir haben in dieser Saison sagenhafte Fortschritte erzielt und lassen nicht locker.»



«Ich freue mich auch sehr für Oscar – sein erster Podestplatz in der Formel 1, wohlverdient.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5