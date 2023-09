Lewis Hamilton: «Es war ein verdammt harter Kampf»

Lewis Hamilton musste den GP in Japan von Startplatz 7 in Angriff nehmen und kam als Fünfter ins Ziel. Dazwischen lieferte er sich einige harte Duelle – auch mit seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell.

Lewis Hamilton war die Anstrengung nach dem GP auf dem Suzuka Circuit anzusehen. Der siebenfache Weltmeister war von Startplatz 7 losgefahren und kam am Ende als Fünfter hinter Sieger Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri und Charles Leclerc ins Ziel. Der Mercedes-Pilot kämpfte in den 53 Rennrunden hart – auch gegen seinen Teamkollegen George Russell, der ihn auf Anweisung des Teams vorbeilassen musste und die Ziellinie am Ende hinter Carlos Sainz als Siebter kreuzte.

Hamilton erklärte nach dem Rennen: «Ich bin erschöpft. Ich kämpfte mit allem, was ich habe, um so weit wie möglich nach vorne zu kommen und Ferrari zu überholen. Die hatten diese Woche ein Upgrade und waren deshalb besonders schnell. Es war ein verdammt harter Kampf.»

Und der siebenfache Weltmeister sagte: «Ich lasse nichts unversucht, um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern, denn ich weiss, wie wichtig das allen Teammitgliedern hier und in den Werken in England ist. Deshalb gab ich alles, aber an Wochenenden wie diesem ist es sehr knifflig, da das Auto schwierig zu fahren ist.»

«Es fühlte sich wie im vergangenen Jahr an, das Auto hüpfte und rutschte», schilderte Hamilton. «Das ist besonders hart, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit wir geleistet haben, um Fortschritte zu erzielen. Aber wir sind der Spitze zumindest hier nicht näher gekommen. Wir konnten aber einen Ferrari überholen und das war grossartige Teamarbeit. Die Jungs haben an der Box und bei der Strategie grossartige Arbeit geleistet. Doch es liegt noch ein langer Weg vor uns.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5