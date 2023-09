Max Verstappen hatte Zweifel: «Ich war nicht sicher»

​Mit seinem Sieg in Japan hat Max Verstappen den sechsten WM-Titel von Red Bull Racing zur Tatsache gemacht. Der Niederländer spricht über zwei Situationen, in welchen er an seinem 48. GP-Sieg zweifelte.

2023 feiert Honda 75 Jahre Firmenbestehen, und Max Verstappen hat den Japanern das passende Geschenk überreicht: Sieg beim Grossen Preis von Japan auf der Honda-Rennstrecke von Suzuka, gleichzeitig bedeutet dies, dass Red Bull Racing zum sechsten Mal den Konstrukteurs-Pokal gewonnen hat (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 und 2023), zum zweiten Mal mit Motorpartner Honda. RBR hat den Titel sechs Rennen vor Schluss der Saison sichergestellt.

Max Verstappen strahlt nach seinem 48. Sieg in der Königsklasse: «Der Schlüssel zum Erfolg ist ein Auto, das noch schneller ist als jenes vom vergangenen Jahr. Darüber hinaus glaube ich, unsere grosse Stärke liegt darin, dass wir auf allen Stellen erstklassig besetzt sind, jeder in seinem Fach hervorragend, und die Kommunikation zwischen allen stimmt.»

«Es macht mich sehr stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ein grosses Dankeschön auch an jene Fachkräfte, die man im Fernsehen nie sieht, zuhause im Rennwagenwerk. Ich bin so dankbar für dieses tolle Rennauto, das sie mir gebaut haben und das ich bewegen darf.»

Max Verstappen schien in Japan unantastbar zu sein, aber gemäss des Niederländers hätte leicht alles anders kommen können: «Beim Start wurde es für meinen Geschmack ein wenig zu eng.»

«Piastri war gut losgefahren und griff auf meiner rechten Seite an, aber Norris war noch besser gestartet und attackierte links. Auf einmal fand ich mich zwischen beiden McLaren wieder, und ich dachte – verflixt, mir geht hier der Platz aus!»

«Ich musste mich dann in der ersten und zweiten Kurve ziemlich robust verteidigen, zum Glück fand ich dort gute Haftung und konnte meine Führung verteidigen.»



«Danach lief eigentlich alles glatt. Der Wagen war wunderbar zu fahren, es fiel mir mit einem so gut ausbalancierten Fahrzeug leicht, die Reifen zu schonen.»



«Mein einziges Fragezeichen nach dem Behaupten meiner Führung war die Reifenstrategie: Wir hatten uns zwei Sätze mittelharter Walzen zur Seite gelegt und einen Satz harter Pirelli. Die Gegner arbeiteten hingegen mit zwei Sätzen harter Walzen und einem Satz mittelharter. Ich war mir nicht klar, ob unsere Strategie die bessere sein würde. Aber letztlich ist im Rennen alles so reibungslos gelaufen wie an den beiden Trainingstagen zuvor.»



Weil Sergio Pérez in Japan ohne Punkte geblieben ist, reicht Max Verstappen beim kommenden Sprint von Katar am 7. Oktober ein Platz unter den ersten Drei, um seinen dritten Fahrer-WM-Titel in Folge sicherzustellen.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5