Fernando Alonso nach Japan-GP: Kritik an Strategie

Fernando Alonso nahm den GP in Suzuka von Startplatz 10 in Angriff und kam als Achter über die Ziellinie. Danach sprach er von einem guten Rennen, äusserte aber auch kritische Worte, als es um die Reifenstrategie ging.

«Ich denke, wir können ein paar gute Punkte holen», sagte Fernando Alonso nach dem Qualifying, in dem er den Sprung ins Q3 nur knapp geschafft hatte. Am Ende der samstäglichen Zeitenjagd kam er nicht über den zehnten Platz hinaus, entmutigen liess er sich davon aber nicht. Der zweifache Weltmeister stellte gleich beim Start sein Können unter Beweis und rückte gleich auf den ersten Metern um einige Positionen nach vorne.

Am Ende musste sich der ehrgeizige Spanier aber mit dem achten Platz begnügen. Dennoch hielt er fest: «Es war ein gutes Rennen.» Und der 32-fache GP-Sieger schilderte: «Ich hatte einen super Start und konnte in der ersten Runde auf die sechste Position vorstossen. Wir hatten dann ein gutes Renntempo.»

Alonso äusserte aber auch Kritik: «Ich denke, wir haben bei der Strategie nicht das Beste herausgeholt. wahrscheinlich sind wir am Anfang zu früh an die Box abgebogen, das hat das Endresultat wohl etwas beeinflusst.» Und er berichtete: «Sobald ich auf die harten Reifen wechselte, hatte ich etwas Mühe. Auf dem zweiten Satz der harten Mischung war ich dann aber ziemlich konkurrenzfähig. Ich konnte die Alpine-Jungs am Ende davon abhalten, vorbeizukommen.»

Dass die direkten Konkurrenten McLaren, Ferrari und Mercedes stärker abschnitten, kommentierte der aktuelle WM-Vierte folgendermassen: «Ich denke, wir stehen etwas besser da als es das heutige Resultat vermuten lässt. Vielleicht wäre nach diesem Start der sechste Platz möglich gewesen, ganz sicher aber der siebte Rang. Aber die McLaren-Jungs sind derzeit etwas zu weit weg. Wir müssen schauen, jeder im Werk arbeitet rund um die Uhr, damit wir vor dem Saisonende noch ein paar neue Teile ans Auto bringen können.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5