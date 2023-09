Zoff bei Alpine, Pierre Gasly: «Ein kompletter Witz!»

​Kurz vor Schluss des Grossen Preises von Japan erhielt Alpine-Fahrer Pierre Gasly die Anweisung, seinen Stallgefährten Esteban Ocon vorbeizulassen. Gasly war nach dem Rennen ausser sich.

Als Pierre Gasly die Ziellinie des Japan-GP in Suzuka überquerte, als Zehnter einen Rang hinter seinem Alpine-Teamkollegen Esteban Ocon, da gestikulierte der Sieger von Monza 2020 wild mit den Händen. Was war passiert?

Pierre hatte die Anweisung erhalten, Platz zu machen für seinen französischen Landsmann Ocon. Hintergrund: Alpine hatte in Runde 47 (von 53) Ocon gebeten, für Gasly zur Seite zu fahren, weil die Franzosen dachten, zu jenem Zeitpunkt mit Pierre bessere Chancen auf einen Angriff auf Fernando Alonso zu haben als mit Esteban.

Aber Gasly kam nicht an Alonso heran, also gab es vom Kommandostand die Anweisung, die Reihenfolge bei den Blauen wieder zu wechseln.

Gasly nach dem Rennen: «Das ist mit mir vor dem Rennen nicht so besprochen worden. Angesichts unserer Strategie war es klar, dass mich Esteban taktisch überholen würde, aber ich war schneller. Ich hatte zum Schluss die frischeren Reifen. Dabei war nie davon die Rede, dass ich den Platz wieder hergebe. Ich ging vor ihm ins Rennen, und ich war im Grand Prix der schnellere Mann, also bitte!»

«Gewiss, für das Team spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge wir Neunter und Zehnter werden. Aber mit einem solchen Vorgehen habe ich nicht gerechnet, und ich verstehe es auch nicht. Ich war der bessere Mann.»



«Mein Job am Lenkrad besteht darin, so schnell als möglich zu fahren. Und dazu gehört nicht, freiwillig einen Platz herzugeben. Ich habe mich gefügt und mich nicht über die Interessen des Rennstalls hinweggesetzt, aber ich verstehe es trotzdem nicht.»



Hier der Wortwechsel zwischen Gasly und seinem Renningenieur.



Karel Loos (KL): «Anweisung vom Kommandostand, können wir bitte wieder zurückwechseln?»



Pierre Gasly (PG): «Warte, was zum Geier? Machst du Witze? Was sagst du da? Ich bin schneller. Ich habe frischere Reifen. Ich hätte ihn ohnehin überholt.»



KL: «Wir diskutieren das nachher im Büro, bitte Platz wechseln.»



PG: «Meinst du das ernst? Meinst du was wirklich ernst? Ich bin vor ihm ins Rennen, ich lag vor ihm die ganze Zeit, ihr habt ihn mich unterschneiden lassen.»



KL: «Ich mache keine Witze, Anweisungen vom Kommandostand. Bitte beim nächsten Mal, Kurve 16.»



PG: «Bitte bestätigen, dass ihr die Plätze wechseln wollt.»



KL: «Bestätige, bestätige, bitte.»



PG: «Ja, dankeschön, kompletter Witz.»



KL: «Bitte, Pierre.»



Gasly: «Ich mach es ja.»



KL: «Du musst jetzt nichts sagen, wir diskutieren das später.»



Übergangs-Teamchef Bruno Famin nach dem Rennen: «Wir wollten sehen, ob Pierre noch an Alonso vorbeigehen kann. Das hat nicht geklappt. Also haben wir uns dazu entschlossen, die Reihenfolge wieder zu ändern. Es ist nie leicht, eine solche Entscheidung zu treffen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5