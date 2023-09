WM-Titel Red Bull Racing: So wird Verstappen gefeiert

​Mit seinem Sieg beim Grossen Preis von Japan hat Max Verstappen für Red Bull Racing den sechsten Triumph im Konstrukteurs-Pokal eingetütet. Der Niederländer wird von den Zeitungen gefeiert.

Max Verstappen hat es in Japan allen gezeigt: «Ich wollte beweisen, dass unser schwaches Wochenende in Singapur nur die Ausnahme der Regel war», meinte der 25-jährige Niederländer in Suzuka, «ich wollte unbedingt erneut gewinnen und so auf der Rennstrecke von unserem Motorpartner Honda den Sieg im Konstrukteurs-Pokal sicherstellen.»

Gesagt, getan: 48. GP-Sieg von Max, sein 13. in 16 Rennen 2023, sein zweiter in Suzuka 2022, das war keine Siegesfahrt, das war eine Machtdemonstration, und dafür wird er in den europäischen Zeitungen gefeiert.

Daily Mail, Grossbritannien

Rache wird am besten kalt serviert? Die in Japan gesammelten Beweise zeigen, dass Max Verstappen daran nicht glaubt. Nein, das war eine glühende Wiedergutmachung! Auf dem sengenden Asphalt in Suzuka hat er seine Gegner förmlich verbrannt.

Guardian, Grossbritannien

Verstappen gewinnt nach einer fehlerfreien Leistung ohne Gegenwehr, nachdem er die Nase schon in der ersten Kurve vorne hatte. Verstappen hatte die totale Kontrolle, sein Auto war eine Klasse für sich.



BBC, Grossbritannien

Der herrschende Verstappen war wieder in seiner eigenen Liga. Seine fahrerische Leistung ist einem der besten Formel-1-Rennautos, das je gebaut wurde, würdig.



Gazzetta dello Sport, Italien

Verstappen ist der König von Japan! Singapur ist vergessen, Red Bull Racing ist Weltmeister. Max war vom Start weg ohne Gegner. Dieses Auto ist eine Rakete. Aber eine Rakete zu beherrschen, fragen Sie bei Sergio Pérez nach, ist kein Kinderspiel – ausser man ist Max Verstappen.



La Stampa, Italien

Verstappen übernimmt wieder das Kommando und dominiert in Japan. Der niederländische Weltmeister herrscht vom Start bis zur Ziellinie, lässt seinen Gegnern keine Chance und bereitet seinem Team eine weitere Freude.



Tuttosport, Italien

Die nächste dominante Darbietung vom Red Bull Racing-Fahrer, der für seine Gegner nur Krümel liegen lässt.



AS, Spanien

Verstappen verleiht Red Bull Racing Flügel! Die Lichter der Startampel gingen aus und die McLaren-Fahrer setzten Verstappen mächtig unter Druck. Piastri innen, Norris aussen und Max in der Mitte. Doch der Champion wehrte den Doppel-Angriff ab, behielt seinen ersten Platz und ... Ende! Er gewann den Japan-GP in Kurve 1.



El Mundo Deportivo, Spanien

Max Verstappen hat alles abgeräumt. Wieder einmal hatte er keinen Gegner. In Suzuka ist er zur Normalität zurückgekehrt und hat seine Rivalen mit enormer Leichtigkeit zerstört. Der Japan-GP war das perfekte Beispiel für die Saison des Niederländers: Es war ein perfektes Rennen.



Bild, Deutschland

Dank Max Verstappen würde Red Bul Racing Team-WM auch ohne seinen Teamkollegen Sergio Pérez anführen. Denn wie schon mehrfach zuvor in der Saison zeigt der Verstappen-Stallgefährte eine unterirdische Leistung.



Express, Deutschland

Ein gereizter Max Verstappen ist der beste Max Verstappen. Nach dem unerklärlichen und teils hämisch kommentierten Red Bull Racing-Einbruch von Singapur gewann der 25-Jährige den Grossen Preis von Japan mit einer weiteren Darbietung seiner Extraklasse und tilgte jeden Zweifel: Er und Red Bull Racing bleiben das Mass der Dinge.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5