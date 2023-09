Verblüffende Zahlen: So überlegen ist Red Bull Racing

​Red Bull Racing hat beim Grossen Preis von Japan den Titel im Konstrukteurs-Pokal erfolgreich verteidigt. Einige Zahlen zeigen, wie dominant der Rennstall in dieser Saison dank Max Verstappen auftritt.

Es ist vollbracht: Red Bull Racing hat zum sechsten Mal den Konstrukteurs-Pokal in der Formel 1 gewonnen – 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 und nun 2023. Die erfolgreiche Titelverteidigung kam so früh wie noch nie in der Geschichte der Königsklasse, schon im 16. von 22 WM-Läufen.

Einige Zahlen unterstreichen, wie stark der Red Bull Racing-Rennwagen vom Typ RB19 in dieser Saison vor allem dank Max Verstappen ist.

Pole-Positions

11 von 16 (entspricht 68,8%)

Führungsrunden

850 von 962 (88,4%)



Beste Rennrunden

9 von 16 (56,3%)



GP-Siege

15 von 16 (93,8%)



Podestplätze

23 von 32 (71,9%)



Top-Ten-Platzierungen

30 von 32 (93,75%)



Rennrunden

1884 von 1924 (97,9%)



Unglaublich: Max Verstappen hat in den bisherigen 16 Rennen 400 Punkte eingefahren. Seine Ausbeute alleine würde bedeuten, dass Red Bull Racing im Konstrukteurs-Pokal die Nase vorn hätte.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5