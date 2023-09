Beste GP-Teams: Red Bull Racing holt rasant auf

​Max Verstappen hat Red Bull Racing mit seinem Sieg in Japan den erneuten Gewinn im Konstrukteurs-Pokal gesichert. Kein Rennstall ist schneller so erfolgreich geworden. RBR holt in allen Bestenlisten markant auf.

Red Bull Racing stieg 2005 in die Königsklasse ein, vier Jahre später gewann Sebastian Vettel in China für die Mannschaft aus Milton Keynes zum ersten Mal, nun sind es schon 257 Pokale der ersten Drei aus 363 Einsätzen, dazu 93 beste Rennrunden und 92 Pole-Positions. Kein GP-Rennstall hat seit dem Debüt in so kurzer Zeit so viel erreicht.

Zum Vergleich: In der gleichen Zeit, also von China 2009 bis Japan 2023, schaffte das stolze Ferrari, der erfolgreichste Rennstall der Formel 1, nur 34 Siege.

RBR fuhr in 18 Jahren Formel-1-Sport sechs Konstrukteurs-Pokalsiege ein und bislang sechs Fahrer-WM-Titel (Sebastian Vettel 2010 bis 2013, Max Verstappen 2021 und 2022). Aus dieser Zeitspanne kann Ferrari nur zwei Markentitel vorweisen (2007 und 2008) und einen Fahrer-WM-Titel (2007 mit Kimi Räikkönen).

Mercedes-Benz trat schon in den 1950er Jahren in der Königsklasse an und kehrte offiziell 2012 zurück. Als die Formel 1 in die Turbohybrid-Ära trat, dominierte die Marke mit dem Stern jahrelang, vorwiegend dank hervorragender Motoren: Acht Konstrukteurs-Titel in Folge, von 2014 bis 2021, 112 Siege in dieser Zeitspanne (den Konstrukteurs-Pokal gibt es erst seit 1958).

Während der Mercedes-Dominanz ab 2014 musste Red Bull Racing mit Partner Renault vorliebnehmen, welche den Schritt in die neue Motor-Epoche verschlafen hatten. Erst mit Partner Honda ging es für RBR aufwärts.



Nun legt Red Bull Racing in allen Bestenlisten markant zu. Hier ein kleiner Überblick, wo RBR gemessen an legendären Rennställen steht.



GP-Einsätze

1. Ferrari 1068

2. McLaren 940

3. Williams 821

4. Lotus 606

5. Tyrrell 430

6. Renault 400

7. Brabham 394

8. Sauber 373

9. Red Bull Racing 363

10. Minardi 340



Pole-Positions

1. Ferrari 246

2. McLaren 156

3. Mercedes 137

4. Williams 128

5. Lotus 107

6. Red Bull Racing 92

7. Renault 51

8. Brabham 39

9. Benetton 15

10. Tyrrell 10



Schnellste Rennrunden

1. Ferrari 259

2. McLaren 163

3. Williams 133

4. Mercedes 104

5. Red Bull Racing 93

6. Lotus 76

7. Brabham 41

8. Benetton 36

9. Renault 33

10. Tyrrell 20



Siege

1. Ferrari 243

2. McLaren 183

3. Mercedes 125

4. Williams 114

5. Red Bull Racing 107

6. Lotus 81

7. Brabham 35

8. Renault 35

9. Benetton 27

10. Tyrrell 23



Podestplatzierungen

1. Ferrari 803

2. McLaren 499

3. Williams 313

4. Mercedes 287

5. Red Bull Racing 257

6. Lotus 197

7. Brabham 124

8. Renault 103

9. Benetton 102

10. Tyrrell 77



Siege im Konstrukteurs-Pokal

1. Ferrari 16

2. Williams 9

3. McLaren 8

4. Mercedes 8

5. Lotus 7

6. Red Bull Racing 6

7. Cooper 2

8. Brabham 2

9. Renault 2

10. Vanwall 1

11. BRM 1

12. Matra 1

13. Tyrrell 1

14. Benetton 1

15. BrawnGP 1