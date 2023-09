Fernando Alonso machtlos: Wie Aston Martin schwächelt

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso hat in den vergangenen zwei Läufen von Singapur und Japan nur vier Punkte einfahren können. Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt, was los ist.

Im ersten Saisondrittel waren Fernando Alonso und Aston Martin die grosse Überraschung: fünf Podestplätze in den ersten sechs WM-Läufen. Aber im Laufe des Jahres hat sich der Spanier nur noch fallweise so stark in Szene setzen können (Alonso Zweiter in Montreal und Zandvoort), zuletzt musste der 32-fache GP-Sieger hartes Brot essen – nur 15. in Singapur und Achter in Japan.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt, wieso sich Alonso nicht mehr so gut wie im Frühling einbringen kann. «Wir fallen zurück, weil die anderen Rennställe intensiver und effizienter entwickelt haben», sagt der 51-jährige Luxemburger. Wir haben zu wenig gut gearbeitet, so einfach ist das.»

«McLaren war zuletzt sehr stark, aber ob das nun streckenspezifisch gewesen oder ein Trend ist, das müssen die kommenden Rennen zeigen. Wir glauben, dass wir aus den Wochenenden von Singapur und Japan zu wenig geholt haben. Aber wir entwickeln weiter und sind guter Dinge, dass wir wieder stärker auftreten können.»

Aston Martin hielt im Frühsommer Rang 2 im Konstrukteurs-Pokal hinter Red Bull Racing, inzwischen aber sind die Briten auf den vierten Platz zurückgefallen – und McLaren hat dahinter grosse Fortschritte erzielt.

McLaren-Fahrer Lando Norris in Suzuka: «Wir haben ein gutes Auto mit zwei gleichwertigen, schnellen Piloten. Ich haben gute Chancen, Aston Martin noch abzufangen.»



Red Bull Racing hat sich schon den Konstrukteurs-Pokal geangelt, dahinter liegt Mercedes mit 305 Punkten, gefolgt von Ferrari (285), Aston Martin (221) und McLaren (172).





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5