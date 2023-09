Comeback Daniel Riccardo: Test vor Katar entscheidet

​Im Training zum Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort hatte sich Daniel Ricciardo Brüche an der Mittelhand links zugezogen. In wenigen Tagen wird entschieden, ob er in Katar sein Comeback geben kann.

«Aaah, meine Hand», stöhnte Daniel Ricciardo in Zandvoort. Eben war er hart in die Pistenbegrenzung geprallt, weil er, in die erhöhte Kurve 3 einbiegend, die Wahl hatte – in den gestrandeten McLaren von Oscar Piastri krachen oder geradeaus fahren in die TecPro-Elemente.

Der achtfache GP-Sieger entschied sich für geradeaus, konnte aber die Hände nicht rechtzeitig vom Lenkrad nehmen. Beim Aufschlag zog er sich Brüche in der linken Mittelhand zu und sass seither weder im Rennsimulator und schon gar nicht im Rennwagen.

Das wird kommende Woche anders: Der WM-Dritte von 2014 und 2016 wird im Simulator sitzen, um sich ein genaueres Bild darüber zu machen, wie fit er ist.

In Zandvoort, Monza, Singapur und Suzuka ist für ihn Liam Lawson eingesprungen, aber in Katar will Ricciardo wieder fahren.

Im Portal perthnow der Tageszeitung West Australian sagt der 234-fache GP-Teilnehmer: «Ich spüre, wie es besser und besser wird, aber der Test im Rennsimulator wird zeigen, wo ich wirklich stehe. Ich will unbedingt ins Rennauto zurück, in der kommenden Woche werden wir mehr wissen.»

Das erste Training zum Grossen Preis von Katar findet am Freitag, 6. Oktober statt. Gut möglich, dass sich Ricciardo, seine Ärzte und die Red Bull-Führung dazu entschliessen, die Erholung zu erweitern. Dann ginge es zwei Wochen später wieder ins Auto, am Freitag, 20. Oktober auf dem Circuit of the Americas bei Austin in Texas.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5