Fred Vasseur (Ferrari): «Der Teufel liegt im Detail»

​Ferrari hat nach der Sommerpause gegen Mercedes massiv aufgeholt: Die Italiener holten in Zandvoort, Monza, Singapur und Suzuka 94 Punkte, die Deutschen 58. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt, wie es weitergeht.

Ferrari holt auf. Seit die Formel 1 aus der Sommerpause zurückgekehrt ist, hat der älteste und erfolgreichste Grand-Prix-Rennstall in jedem WM-Lauf mehr Punkte erobert als Mercedes-Benz; in den Niederlanden, in Italien, in Singapur und auch in Japan. Glanzlicht ist der fabelhafte Sieg von Carlos Sainz in Singapur.

In Zandvoort hatte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur festgehalten: «Unser Ziel muss darin bestehen, WM-Rang 2 hinter Red Bull Racing zu erobern.» Da hat Ferrari Riesenschritte getan und liegt nur noch zwanzig Punkte hinter Mercedes auf dem dritten Zwischenrang, es steht 305:285 für Mercedes.

Fred Vasseur sagt, wie es weitergeht: «Es stimmt zwar, dass wir die Entwicklung des diesjährigen Wagens gestoppt haben und uns im Rennwagenwerk schon vollständig um das Fahrzeug für 2024 kümmern. Aber seit längerem waren Entwicklungsteile fürs diesjährige Auto aufgegleist, und die kommen auch. Wir wollen diesen Zweikampf mit Mercedes gewinnen.»

«Ich sehe das als prima Vorbereitung für die kommende Saison, jeder hier soll vom Wettbewerbsgedanken beseelt sein. Und was immer wir im Windkanal lernen, hilft uns auch fürs 2024er Auto, weil das Reglement stabil bleibt.»

In Japan kam ein weiteres Puzzle-Teilchen hinzu, ein neuer Unterboden. Vasseur spielt dessen Bedeutung für das verbesserte Reifen-Management herunter: «Man darf alles durcheinander bringen. Die Entwicklung ist das Eine, der Umgang mit den Reifen etwas Anderes. Aber wenn ein Auto durch einen neuen Boden schneller wird, dann hilft das natürlich dem Fahrer.»



«Letztlich liegt der Teufel immer im Detail. Viele kleine Optimierungen können genau jene Hundertstel ausmachen, die am Ende darüber entscheiden, ob du aus der ersten oder zweiten Startreihe ins Rennen gehen kannst.»



«Schaut euch an, was in Monza passiert ist: Pole-Position mit einem Vorsprung von 13 Tausendstelsekunden. In Singapur war es kaum anders: Vorsprung 72 Tausendstel. Und in Japan fehlten fünf Hundertstel für einen Platz in der ersten Startreihe. Genau so knapp wird das auch bei den ausstehenden sechs GP-Wochenenden.»



«Vieles ist auch davon abhängig, auf welcher Rennstrecke man antritt. Und zwischen den Fahrern geht es bei uns hin und her – mal fühlt sich Carlos Sainz mit der Abstimmung wohler, mal Charles Leclerc. Wir haben zugelegt und stecken in einem feinen Duell. Das alles hilft uns weiter auf dem Weg zurück an die Spitze.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5