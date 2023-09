Mercedes-Holzweg: Wie Adrian Newey den Braten roch

​Als die Formel 1 in die neue Flügelwagen-Epoche trat, entdeckten die Fans punkto Seitenkästen erfreuliche Vielfalt. Der Weg von Mercedes erwies sich jedoch als falsch. Red Bull-Technikgenie ahnte das.

Es liegt in der Natur der Formel 1, dass sich die Verfolger am Klassenbesten orientieren. Und der Klassenbeste ist seit zwei Jahren Red Bull Racing.

Ein Rennstall nach dem anderen folgt im heiklen aerodynamischen Bereich der Seitenkästen dem Vorbild von Red Bull Racing. Sogar Erzrivale Mercedes-Benz wandte sich ab vom Lösungsweg der extrem kompakten Seitenkästen.

In Spanien 2023 legte Ferrari nach, und Teamchef Fred Vasseur erklärte das so: «Wir denken, dass wir mit dem Update mehr Spielraum bei der Weiterentwicklung erhalten.»

Als die Formel 1 Anfang 2022 in die neue Flügelauto-Epoche trat, da zeichneten sich in Sachen Seitenkästen drei Lösungswege ab: jener von Red Bull Racing, jener von Ferrari, mit der von den Italienern liebevoll «Badewanne» genannten Delle, sowie die Ultrakompakt-Variante von Mercedes-Benz («size zero»).

Schon während der Saison 2022 glichen sich Rennställe dem RBR-Konzept an, angefangen mit Williams, dieser Trend ging Anfang 2023 weiter, als Aston Martin für Fernando Alonso und Lance Stroll ein tolles Rennauto auf die Räder stellte. Inzwischen haben auch Mercedes (seit Monaco) und Ferrari (seit Spanien) auf ähnliche Seitenkastenformen umgestellt. Haas wird in den USA folgen.



Das «size zero»-Konzept von Mercedes ist gescheitert, und Ferrari erkennt im Lösungsweg von RBR mehr Entwicklungspotenzial als mit der Badewanne.



Die Rennställe experimentieren im Windkanal mit den verschiedensten Konzepten. War Grösse Null wie bei Mercedes auch bei Red Bull Racing ein Thema? Adrian Newey, der beste Formel-1-Techniker der letzten dreissig Jahre, sagt dazu im Podcast Beyond The Grid: «Natürlich fragst du dich angesichts der Konstruktionen der Gegner immer: Habe ich vielleicht etwas übersehen? Sollen wir ebenfalls sicherheitshalber in diese Richtung forschen? Aber mein Bauchgefühl sagte mir – nein, besser wir machen unser Ding.»



Wie sich herausstellte, war der Mercedes W13 «eine echte Diva» (Mercedes-Teamchef Toto Wolff), der Wagen neigte noch markanter als die gegnerischen Fahrzeuge zu Stampfbewegungen auf der Bahn, und Ende 2022 stand Mercedes mit nur einem Sieg da (George Russell in Brasilien).



Wie ging Adrian Newey beim Bau des neuen Flügelautos vor? «Das Reglement ist sehr engmaschig, da willst du bei wichtigen Teilen, wo etwas Freiraum möglich ist, nichts falsch machen. Also habe ich mich auf die Aufhängungen vorne und hinten konzentriert. Bei der Verkleidung kannst du notfalls später nachbessern, das ist bei der Basis-Architektur schwieriger.»



«Es hat auch nicht geholfen, dass wir 2021 in den WM-Kampf mit Mercedes verwickelt waren und bis zum Schluss der Saison auf Volldampf entwickelt haben. Ferrari hatte sich früh aufs neue Auto konzentriert und war in der ersten Saisonhälfte 2022 oft schneller. Wir hingegen hatten möglicherweise die bessere Grundstruktur und konnten auch in Sachen Entwicklung im Laufe der Saison 2022 nachlegen und so die Fahrer-WM mit Max Verstappen und den Sieg im Konstrukteurs-Pokal erobern.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5