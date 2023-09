Mick Schumacher für Logan Sargeant? Das sagt Williams

​Der US-Amerikaner Logan Sargeant ist nach 16 WM-Läufen 2023 ohne Punkte und hat einigen Schrott abgeliefert. Aber Williams-Teamchef James Vowles dämpft Hoffnungen der Fans von Mick Schumacher.

Logan Sargeant hat beim Traditionsrennstall Williams einen schweren Stand: Der 22-jährige aus Fort Lauderdale (Florida/USA) konnte noch keinen einzigen WM-Punkt holen, sein Stallgefährte Alex Albon hingegen schon 21 Zähler. Darüber hinaus liefert Sargeant immer wieder kaputte Autos ab, in Singapur und auch in Japan – Suzuka-Crash in Quali 1, dann Kollision mit Valtteri Bottas im Rennen, out. Schrott gab es zudem in den Niederlanden und in Spanien.

Timo Glock, früherer Formel-1-Fahrer bei Toyota und heute GP-Experte für unsere Kollegen von Sky, kritisiert: «Sargeant hat im Grand Prix wieder einen Fehler gemacht, nachdem er am Samstag diesen Abflug hatte. Bei Williams müssen sie sich Gedanken darüber machen, wie sie in Zukunft ihre Paarung aufstellen wollen. Ich frage mich, was Williams-Teamchef James Vowles wohl dazu zu sagen hat.»

Glock brachte als möglichen Sargeant-Nachfolger Mick Schumacher ins Spiel («er würde einen besseren Job machen»), in den F1-Fahrerlagern ist auch davon die Rede, dass die Familie von Felipe Drugovich bei Williams vorstellig geworden sei.

Aber Williams-Teamchef James Vowles sagt in seiner Nachbetrachtung des Grossen Preises von Japan: «Logan hat klare Ziele, die er vor Ende der Saison erreichen muss, und wir arbeiten mit ihm unermüdlich daran, die zu schaffen. Und das ist hier der entscheidende Punkt – wir arbeiten mit ihm. Wir wollen, dass er Erfolg hat und dass er nächstes Jahr in unserem Auto sitzt. Der Erfolg liegt dabei so sehr an uns wie an ihm.»

«Wir haben Logan von der Formel 2 direkt in die Königsklasse geholt, ohne nennenswerte Testfahrten, dann hatte er in Bahrain lediglich eineinhalb Tage im neuen Wagen, und von da ging es bereits in die GP-Saison. Das ist für einen Formel-1-Neuling ganz schwierig.»



«Man muss in Suzuka auch ein wenig tiefer gehen als nur den Unfall von Logan zu beachten. Zunächst einmal waren die Autos von Sargeant und Albon nicht in der gleichen aerodynamischen Spezifikation. Die jüngsten Verbesserungen hatte nur Alex am Wagen. Ein Blick auf die Zeiten alleine reicht nicht, um das wahre Kräfteverhältnis zu sehen.»



«Zudem konnten wir erkennen, wie sich Logan auf der ihm neuen Bahn Suzuka von Training zu Training gesteigert hat. Im dritten Training fuhr er auf Augenhöhe mit Albon, und in der Quali war er bis zu seinem Unfall dran an Alex. Wir erkennen bei ihm also Fortschritte, aber die werden durch gewisse Schwierigkeiten und durch Unfälle überdeckt.»



«Als wir Logan verpflichtet haben, waren wir dazu bereit, in seine Karriere zu investieren, und daran hat sich nichts geändert. Er ist wie Williams auf einer Reise. Nur wenn wir zum Schluss kämen, dass es keine Fortschritte mehr gibt, würden wir uns nach einer Alternative umsehen. Von diesem Punkt sind wir weit entfernt.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5