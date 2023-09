Bernie Ecclestone: «Verstappen besser als Hamilton»

​Der Niederländer Max Verstappen wird 2023 zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister. Bernie Ecclestone, Baumeister der modernen Königsklasse, glaubt: «Max ist für mich der beste Fahrer aller Zeiten.»

Schon am 7. Oktober, beim Sprint von Katar, kann Max Verstappen seinen dritten Formel-1-WM-Titel in Serie sicherstellen. Drei Titel oder mehr hintereinander, das haben vor dem Niederländer nur vier Fahrer geschafft: Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton ist an Siegen (103) und an WM-Titeln (7) der erfolgreichste Grand-Prix-Fahrer, aber gemäss des langjährigen Formel-1-Promoters Bernie Ecclestone ist er nicht der beste.

Der inzwischen 92-jährige Ecclestone, seit 2017 nicht mehr am Ruder des Formel-1-Sports, sagt gegenüber der Daily Mail: «Max ist für mich bereits heute der beste Fahrer aller Zeiten, ohne Zweifel. Früher hätte ich Alain Prost gesagt, was den Besten angeht, aber jetzt würde ich Max sagen – er ist der Grösste.»

Ecclestone begründet das so: «Max holt am klügsten das Beste aus dem Auto. Er kann sich auf das Wesentliche konzentrieren und blendet alles Andere aus, daher ist für mich in der Liste weiter oben als Lewis Hamilton.»



«Lewis ist offensichtlich ein heller Kopf und unfassbar talentiert. Er versteht die Menschen und ermuntert sie dazu, Höchstleistungen zu vollbringen. Max ist anders, er schöpft das Potenzial seines Wagens besser aus. Wenn Lewis eines Tages nicht mehr Formel 1 fährt, dann kann er in eine andere Welt abtauchen, Unterhaltung oder was auch immer. Das würde Max nie tun.»





Die 17 Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)