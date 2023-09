Katar-Sprint: Mercedes will dem Trend trotzen

​Die Fahrer von Mercedes-Benz haben in den bisherigen Sprints der GP-Saison 2023 mässig abgeschnitten. Das soll sich am 7. Oktober auf dem Losail International Circuit von Katar ändern.

Mercedes hat sich 2023 bei den Sprints nicht wie erhofft in Szene setzen können. In Aserbaidschan gab es für George Russell und Lewis Hamilton die Ränge 4 und 6, das war noch einigermassen anständig; in Österreich jedoch nur die Plätze 8 und 10; in Belgien waren es auch nur die Ränge 7 und 10, hier mit Hamilton vor Russell.

Nun steht das nächste Sprint-Wochenende der Formel 1 bevor, ab 6. Oktober auf dem Losail International Circuit von Katar. Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur des GP-Rennstalls von Mercedes-Benz, ist davon überzeugt, dass sein Team dort stärker auftreten kann.

Shovlin in einer Medienrunde im Fahrerlager des Suzuka Circuit: «Nehmen wir als Beispiel Österreich – der Red Bull Ring war für uns nie ein gutes Geläuf, also ist das gewiss keine Strecke, die wir für einen Sprint bevorzugen würden. Und seit dem letzten Sprint in Belgien haben wir viel Zusätzliches über unser Auto gelernt, auch nicht die einfachste Strecke für uns.»

«Grundsätzlich bist du an einem Sprint-Wochenende sehr beschränkt, was die Arbeit mit dem Auto angeht. Du hast am Freitag nur ein freies Training, dann geht es bereits in die Quali für den Grand Prix. Und am Samstag haben wir lediglich die Quali für den Sprint und später dann das kurze Rennen. Anders gesagt – die herkömmliche Abstimmungsarbeit von drei Stunden musst du in 60 Minuten packen.»



«Katar ist eine normale Rennstrecke, gemessen am Strassenkurs Baku. Zudem sollten wir uns in Katar wie gesagt etwas leichter tun als in Österreich und Belgien. Wir werden die Arbeit im Rennsimulator intensivieren, um uns auf Losail vorzubereiten. Und das hilft hoffentlich dabei, am Persischen Golf mit einer besseren Grundabstimmung anzutreten.



2021 trat die Formel 1 erstmals auf dem Losail International Circuit an, damals waren Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull Racing) in ein spannendes WM-Duell verwickelt. Hamilton gewann vor Verstappen und Fernando Alonso. Seither jedoch haben wir mit den Flügelautos eine andere Generation von Rennwagen.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5