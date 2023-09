Lando Norris: Wieso Red Bull Racing so überlegen ist 29.09.2023 - 16:21 Von Mathias Brunner

© LAT Lando Norris und Max Verstappen

​Red Bull Racing hat in der GP-Saison 2023 gleich 15 von 16 Rennen gewonnen, Max Verstappen steht vor seinem dritten WM-Titel in Folge. McLaren-Fahrer Lando Norris sagt, was RBR so stark macht.