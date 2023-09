Chandhok berührt mit Anekdote über Schumacher

Karun Chandhok fuhr 2010 und 2011 elf Formel-1-Rennen für HRT und Lotus. Er verrät jetzt eine berührende Anekdote über Legende Michael Schumacher.

Michael Schumacher galt als Formel-1-Fahrer als verbissen und verschlossen. Doch dass der siebenmalige Champion anders tickte, wissen vor allem seine Wegbegleiter. Wie zum Beispiel Karun Chandhok, der 2010 sein Debüt in der Formel 1 feierte.

Damals stand Schumacher im Fokus, weil er mit Mercedes in die Motorsport-Königsklasse zurückkehrte. Doch Schumacher nahm sich Zeit für den Neuen, wie Chandhok berichtet.

«Als ich 2010 mein erstes Rennen in Bahrain fuhr, war Michael am Donnerstag, dem Medientag, der erste Fahrer, der mich begrüßte und sagte: 'Willkommen in der Formel 1‘», sagte der 39-Jährige bei OLBG.

«Er hat dann fünf Minuten lang geplaudert, sich nach meinem Hintergrund und meiner Herkunft erkundigt und mir Glück für meine Saison gewünscht. Das hätte er nicht tun müssen», so Chandhok weiter.

«Das war das Rennen, in dem er sein großes Comeback mit Mercedes gab, und zu dieser Zeit war er der größte Star, größer als Lewis Hamilton oder Fernando Alonso, er war der größte Star, den der Sport hatte, und er gab sein großes Comeback», erzählte Chandhok weiter: «Ich war ein Niemand, er hatte das nicht nötig, und ich habe das immer sehr geschätzt, die Tatsache, dass er sich fünf Minuten Zeit nahm, damit ich mich im Sport willkommen fühlte», so Chandhok weiter.

Sein Fazit: «Er war ein toller Kerl und ein fantastischer Fahrer. Er hatte diese Ausstrahlung. Wenn man einen Raum betrat, spürte man sein Charisma und seine enorme Ausstrahlung, die er besaß und die man nicht ignorieren konnte. Es gibt nur sehr wenige Sportler in der Geschichte des Sports, die das haben.»

