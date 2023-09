Mick Schumacher in den Sportwagen? «Weg vom Fenster»

Wie sieht die Zukunft von Mick Schumacher aus? Der 24-Jährige könnte in die Sportwagen-WM wechseln. Für Hans-Joachim Stuck der falsche Weg.

Mick Schumacher hatte in den vergangenen Wochen die Hoffnung nicht aufgegeben, dass bei Williams der Platz von Logan Sargeant frei werden könnte, weil der Rookie große Probleme hat und viel Schrott produziert.

Doch Teamchef James Vowles stellte jetzt klar: «Als wir Logan verpflichtet haben, waren wir dazu bereit, in seine Karriere zu investieren, und daran hat sich nichts geändert. Er ist wie Williams auf einer Reise. Nur wenn wir zum Schluss kämen, dass es keine Fortschritte mehr gibt, würden wir uns nach einer Alternative umsehen. Von diesem Punkt sind wir weit entfernt.»

Bliebe für Schumacher der Plan B, der WEC lauten könnte. Schumacher könnte zu Alpine in das Sportwagen-Programm wechseln. Alpine-Teamboss Bruno Famin hatte zuletzt Gespräche bestätigt.

Die Meinungen gehen bei Experten auseinander, ob die WEC eine gute Alternative für Schumacher ist.

«Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist», erklärte Legende Hans-Joachim Stuck bei Eurosport: «Wenn er nicht in der Formel 1 bleibt und für ein Team fährt, ist er dort raus. Das ist eine schwierige Entscheidung. Man muss abwarten, wohin es ihn verschlägt», so Stuck.

Bei Mercedes sei Testpilot Schumacher laut Stuck «gut aufgehoben, dort hat er eine gute Chance. Wenn er jetzt aber plötzlich rausgeht, dann ist er weg vom Fenster». Immerhin hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff angedeutet, dass Schumacher Ersatzfahrer bleiben könne. Sofern es eine Einigung mit Alpine gibt.

«Bei mir war es damals ja auch so. Nachdem ich 1979 die Formel 1 verlassen hatte, bin ich zu Porsche gewechselt und habe dort mit den Langstrecken-Weltmeisterschaften meine größten Erfolge erzielt», so Stuck. 1986 und 1987 gewann Stuck an der Seite des Briten Derek Bell und des US-Amerikaners Al Holbert in Le Mans.

«Ich war damals aber im Gegensatz zu Schumacher etwas älter», betonte Stuck. «Das ist natürlich etwas ganz anderes. Welche Richtung seine Karriere nun nimmt, kann wirklich nur er entscheiden.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5