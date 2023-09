Palmer kritisiert Pérez harsch: Rennkönnen verloren?

Sergio Pérez erlebte zuletzt in Japan ein Rennen zum Vergessen, bei dem Mexikaner lief alles schief. Ex-Pilot Jolyon Palmer reiht sich nun in die lange Reihe der Kritiker ein.

Sergio Pérez kassiert seinem mittlerweile dritten Jahr bei Red Bull Racing die dritte Klatsche gegen seinen Teamkollegen Max Verstappen. Diesmal wird er bei aktuell 177 Punkten Rückstand auf den Niederländer vom zweimaligen Champion regelrecht demontiert.

Und dies im gleichen Auto, mit denselben technischen Voraussetzungen. Ein Debakel. Ein deutliches, manchmal wie zuletzt in Japan auch ein peinliches. Mit unerklärlichen Fehlern und Aussetzern, die selbst Experten ratlos zurücklassen.

Ex-Pilot Jolyon Palmer reiht sich nun in die lange Reihe der Kritiker ein. Und wird in seiner Kolumne auf formula1.com deutlich. «In Singapur hat er Tsunoda schon in der ersten Runde aus dem Rennen befördert und Albon dann später aus den Punkten geschossen, was in einer Fünf-Sekunden-Strafe endete, die seine Position nicht beeinflusst hat, während zwei kleinere Teams um die große Möglichkeit gebracht wurden [Punkte zu holen]", schrieb Palmer.

«Offensichtlich genießt Checo die Eigenschaften des Red Bull RB19 nicht so sehr wie sein Teamkollege - ein Problem, das sich für den Mexikaner nach seinem starken Start ins Jahr 2023 zu verschlimmern scheint», schrieb Palmer. «Im Moment haben wir ein paar Rennen, bei denen sein Rennkönnen komplett fehlt, und das sorgt für Aufregung.»

In Japan habe sich das traurige Schauspiel wiederholt. «Er hat seinen Wagen ins Heck von Kevin Magnussen geschossen und den Haas-Fahrer ohne Not herumgedreht.»

«Das war ein Move, der ohne Zweifel seiner Frustration geschuldet war, weil er im schnellsten Auto hinter dem am Sonntag langsamsten Wagen länger als gedacht feststeckte, während er verzweifelt versuchte, etwas Boden gutzumachen. Aber es war auch eine völlig aussichtslose Aktion eines Fahrers, der offenbar sein Rennkönnen verloren hat», so Palmer.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5